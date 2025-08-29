Michael Janner (rechts) erzielte das erste Tor der DJK Ammerthal in Feucht. – Foto: Redaktion Schwandorf

»Brutal effektiv«: Ammerthal siegt 4:0 in Feucht Landesliga Nordost, Freitag: Stark herausgespielte Tore bescheren der DJK einen klaren Auswärtssieg

Zurück in der Spur ist die DJK Ammerthal. Nach zuletzt zwei sieglosen Auftritten feierten die Mannen von Coach Tobias Rösl am Freitagabend einen deutlichen 4:0 (2:0)-Auswärtserfolg beim SC Feucht. Damit bleiben die Oberpfälzer als Rangdritter an der Tabellenspitze der Landesliga Nordost dran.



Trotz des klaren Sieges konnte die Ammerthaler Mannschaft nicht über die volle Distanz überzeugen. Nach wie vor bleibt schon noch Luft nach oben. So sagte Trainer Rösl in seiner Analyse: „Auswärts ein 4:0-Sieg – das ist dann auch verdient. Nach vorne waren wir diesmal brutal effektiv. Die Tore waren hervorragend herausgespielt. Andererseits hatten wir wieder Phasen im Spiel, worüber wir sprechen müssen.“ Diese Aussage habe aber nichts mit kleinreden zu tun:„Wir müssen sauberer werden und die 90 Minuten konzentrierter durchbringen. Dann wird auch der regelmäßige Erfolg nicht ausbleiben“, erklärte Rösl, der abschloss: „Der Sieg geht absolut in Ordnung.“



Michael Janner (12.) und Marcel Kaiser (28.) sorgten mit ihren Toren für eine beruhigende Pausenführung vor 300 Zuschauern in Feucht. Deutlich wurde es erst in der Schlussphase. Erst schnürte Kaiser seinen persönlichen Doppelpack (77.) und nur drei Minuten später legte Noah Pirner noch das 4:0 für die Gäste nach. Nächstes Samstag will die DJK Ammerthal im Heimspiel gegen den SC Schwabach nachlegen.





Alles auf einen Blick:



Feucht – Ammerthal 0:4 (0:2)

1. SC Feucht: Alexander Abraham, Eren Baysal (46. Victor Loko), Jannik Schneider, Emil Petersson (46. Joel Teukam Noumessi), Mike Grimm, Nico Schlund, Florian Dietz (81. Joel Jehnichen), Leon Schoen, Dominik Boldogh (60. Halil Göǧüs), Sadri Pacolli, Jannik Kiebler - Trainer: Christian Ulhaas

DJK Ammerthal: Christopher Sommerer, Daniel Gömmel, Dennis Weidner (83. Simon Koberstein), Henrik Brüggen, Marco Kaiser, Marcel Kaiser, Fabio Pirner (71. Jan-Luis Knisch), Dominik Haller (83. Kevin Acosta Marquez), Marco Wiedmann, Noah Pirner (83. Yaroslav Vlasenko), Michael Janner (46. Sebastian Schulik)

Tore: 0:1 Michael Janner (12.), 0:2 Marcel Kaiser (28.), 0:3 Marcel Kaiser (77.), 0:4 Noah Pirner (80.)