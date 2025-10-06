🗣: Brutal bitter für VfB – Schwabing surreal – Sonderlob in Murnau

Der TSV Murnau startet stark gegen Traunstein. Im Anschluss bekommt der Kassier ein Sonderlob. 1860 Rosenheim lässt gegen Karlsfeld Chancen liegen. Mit 4:0 erledigt Wacker München den FC Unterföhring dank einer konzentrierten Leistung. Aubing beeindruckt gegen Grünwald und schüttelt die Auswärtsschwache ab. Kastl ist Wasserburg klar unterlegen. TSV-Trainer Mayer sieht in den Löwen ein absolutes Landesliga-Spitzenteam, während sein Team vor einer entscheidenden Phase steht.
Andreas Giglberger, Trainer des VfB Hallbergmoos: »Heute hat man wieder gesehen, was im Fußball alles möglich ist. So blöd es klingt, aber das Spiel dauert eben, bis der Schiedsrichter abpfeift, und bis dahin kann alles passieren. Glückwunsch an Schwabing – das ist sicher ein besonderer Sieg, wenn du in der 90. Minute das Spiel noch komplett drehst. Für uns ist das brutal, bitter und hart. Bis zur 90. Minute wäre es ein verdienter Einzel- und Arbeitssieg gewesen. Defensiv haben wir eigentlich gar nichts zugelassen. In der ersten Halbzeit hätten wir das zweite Tor machen können, das müssen wir uns ankreiden. In der zweiten Halbzeit können wir uns vorwerfen, nicht konsequent aufs zweite Tor gegangen zu sein, da haben wir selbst auch wenig Torchancen erspielt. Bis zur 90. hatte Schwabing eigentlich so gut wie keine Torchance. Wir müssen lernen, mit allem, was wir haben, bis zum Schlusspfiff unser Tor zu verteidigen. Beim ersten Gegentor klären wir den Ball in den Rückraum und stören den Gegenspieler nicht, der aus 20 Metern abschließt – der Schuss wird abgefälscht und ist für unseren Keeper nicht zu halten. Das 2:1 fällt nach einer abgewehrten Ecke, wo wir den zweiten Ball am langen Pfosten unfassbar schlecht verteidigen und der Ball von Sibilia einen Meter zentral vorm Tor ins leere Tor geschoben wird. Das darf uns nicht passieren und das muss man den Jungs vorwerfen. Heute ist es natürlich hart, aber morgen stehen wir wieder auf und freuen uns auf das Heimspiel gegen Aubing.«
Steven Zepeda, Trainer des FC Schwabing: »Überragend wie die Jungs das Spiel heute gezogen haben. Hallbergmoos war der erwartet starke Gegner und war in Summe in Halbzeit eins verdient in Führung. In Halbzeit zwei haben wir defensiv gar nichts mehr zugelassen und das war die Basis dafür, dass das Spiel offen bleibt. Viele Chancen hatten wir auch nicht, wenn dann war der Abschluss von Flint Kapusta den Ausgleich wert.
Brutal, wie wir dann die letzten fünf Minuten geliefert haben. Pure Mentalität, Wille und Durchsetzungskraft. Nach 14 Spielen einen Zwei-Punkte-Schnitt zu haben, fühlt sich surreal an. Wenn man aber sieht, was wir wieder und wieder investieren, dann sieht man, dass alle im Team klar, demütig und hungrig bleiben. Wir genießen jetzt einfach den Moment, weil ein Sieg mit dem Verlauf, gegen diese Mannschaft ist etwas Besonderes für uns.«
Sebastian Wastl, Trainer des SV Dornach: »Garmisch kam ein Ticken wacher aus der Kabine und hatte zu Beginn ein bisschen mehr Ballbesitz. Nach etwa 15 Minuten sind wir dann besser ins Spiel gekommen und haben auch die ersten Chancen, treffen aber nur die Latte. Dann bekommen wir einen berechtigten Elfer und gehen nicht ganz unverdient im Führung. In einem intensiven Spiel kommt Garmisch dann das erste Mal richtig vor unser Tor und macht mit dem ersten Torschuss das 1:1.
In der zweiten Halbzeit ist das Spiel recht ausgeglichen, mit Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. Vor dem 2:1 vergeben wir, die ein oder andere gute Möglichkeit, laden Garmisch nach unserer Führung zum Ausgleich ein. Wir machen aber gut weiter, lassen uns von dem zweiten Ausgleich nicht schocken und können zum Glück nochmal nachlegen.
Am Ende ist das 4:2 aus Garmischer Sicht vielleicht etwas hoch. Aber wir machen auf jeden Fall einen Schritt in die richtige Richtung und freuen uns jetzt nächste Woche auf Murnau.«
Martin Wagner, Trainer des TSV Murnau: »Wir haben uns viel vorgenommen und haben von Beginn an aufs Gaspedal gedrückt. In der ersten Halbzeit haben wir eine richtig starke Leistung gezeigt – einziges Manko: zur Pause stand es „nur“ 2:0.
Nach dem Seitenwechsel hatten wir in ein, zwei Situationen das nötige Glück, keinen Anschlusstreffer zu kassieren. Insgesamt war es jedoch ein hochverdienter Sieg unserer Mannschaft. Ein besonderer Dank geht an unseren Kassier Wolfgang Festus Walser, der die Busfahrt mit unseren Fans organisiert hat. Die Heimfahrt war legendär.«
Wolfgang Schellenberg, Trainer des TSV 1860 Rosenheim: »Am Ende des Tages waren es für uns heute zwei verlorene Punkte. Besonders in der ersten Halbzeit haben wir ein sehr gutes Spiel gezeigt und uns einige teils hochkarätige Chancen herausgespielt, die wir leider nicht genutzt haben. Auch in der zweiten Halbzeit waren wir weiterhin deutlich überlegen, wenn auch nicht mehr ganz so zwingend. Zehn Minuten vor Schluss gehen wir in Führung, kassieren aber nahezu im Gegenzug nach einer Freistoßflanke, die wir sehr schlecht verteidigen, den Ausgleich. Letztlich müssen wir uns mit dem Unentschieden begnügen, obwohl wir deutlich mehr Ballbesitz und vor allem in der ersten Halbzeit einige sehr gute Möglichkeiten hatten.«
Patrick Ghigani , Trainer des SV Aubing: »Meines Erachtens haben wir eine sehr starke Landesliga-Partie auf wirklich hohem Niveau gesehen. Die Geschwindigkeit und die individuelle Klasse beider Mannschaften waren gut. Wir wussten um die Offensivpower und Stärke von Grünwald und hatten entsprechend einen Matchplan, der in der ersten Halbzeit voll aufgegangen ist. Vieles konnten wir wegverteidigen und haben dank unserer eigenen individuellen Klasse zahlreiche Chancen kreiert und auch unsere Tore gemacht. Wir gehen 1:0 in Führung, Grünwald gleicht aus, wir legen zum 2:1 vor und wieder kommt der Ausgleich.
Nach der Halbzeit hat meine Mannschaft charakterlich und mental ein großes Spiel gezeigt, verdient das 3:2 und 4:2 erzielt. Gegen eine solche Qualität wird es hinten raus natürlich nochmal eng, wobei ich sagen muss, dass wir das letzte Gegentor hätten verhindern können. Grünwald hat immer wieder Chancen kreiert und auch einige liegen gelassen, sodass sie durchaus noch zwingender hätten, werden können.
Aber alles in allem: Wenn wir viermal auswärts in Führung gehen, ist das am Ende ein verdienter Sieg für uns. Meine Jungs haben sehr viel investiert und allein deshalb ist der Erfolg in Grünwald absolut verdient. Das Spiel war insgesamt auf einem sehr hohen Niveau, und wir sind mit den drei Punkten sehr zufrieden. Wir wollten unbedingt auswärts in die Spur finden und haben das gestern beeindruckend geschafft. Jetzt gilt der Fokus den nächsten Aufgaben, die genauso schwer werden – nächste Woche geht es schon in Halbergmoos weiter. Darauf werden wir uns konzentrieren und eine harte Trainingswoche absolvieren, um dort erneut unsere Leistung abzurufen.«
Fabian Lamotte, Trainer des FC Wacker München: »Wir haben heute mit dem nötigen Glück und Geschick verteidigt und die Möglichkeiten, die uns aus Umschaltsituationen gegeben wurden, gut ausgenutzt.«
Harald Mayer, Trainer des TSV Kastl: »Man könnte jetzt sagen, dass wir das, was wir uns vorgenommen haben, nicht umgesetzt haben. Dass wir läuferisch und kämpferisch sind wir einfach nicht ins Spiel gekommen sind, aber das ist Schmarrn. Wasserburg war uns einfach klar überlegen und der Sieg war hochverdient. Heute hat man deutlich gesehen, warum Wasserburg ein Top-Team ist und warum sie ganz oben stehen. Das 3:0 am Ende war vielleicht aus unserer Sicht sogar noch etwas glücklich, aber nichtsdestotrotz kommen jetzt die spannenden Wochen für uns. Jetzt gilt es, fokussiert zu bleiben. Glückwunsch an Wasserburg, wir müssen uns jetzt sammeln und auf die kommenden, heißen Wochen konzentrieren.«
Steven Toy, Trainer des Kirchheimer SC: »Wir haben heute unsere Hausaufgaben gemacht und das Spiel verdient gewonnen. Das frühe Tor hat uns natürlich in die Karten gespielt. In der ersten Halbzeit hatte Sako zweimal die große Chance, alleine aufs Tor zuzulaufen – da hätten wir die Partie schon früher entscheiden können. Nach der Pause, beim Stand von 2:1, hatten wir dann noch einmal eine Phase von zehn Minuten, in der es etwas wackelig war. Aber die Mannschaft hat sich gefangen, und umso schöner war es, dass sich das ganze Team für Sako gefreut hat, als er in Halbzeit zwei seinen Hattrick geschnürt hat. Am Ende steht ein 5:1, das auch in der Höhe absolut in Ordnung geht.«
Gökhan San, Trainer des SVN München: »Wir haben uns heute leider durch eigene individuelle Fehler selbst eliminiert. Bis zum dritten Gegentor waren wir sehr gut im Spiel, näher am Ausgleich als Kirchheim am 3:1. Danach sind uns jedoch unfassbare individuelle Fehler unterlaufen, die sofort bestraft wurden. In den entscheidenden Aktionen nicht konsequent genug und bei der hohen individuellen Fehlerquote im Defensivbereich ist es schwer.
Die Leistung bis zum dritten Gegentor war ganz in Ordnung, wir waren gut im Spiel. Darauf können wir aufbauen. Alles danach hat an die letzten vier, fünf Wochen erinnert. Wir werden weiter im Rahmen der Gegebenheiten und der vorhandenen Kapazitäten arbeiten, dabei realistisch und ruhig bleiben.«