🗣: Brutal bitter für VfB – Schwabing surreal – Sonderlob in Murnau

Andreas Giglberger, Trainer des VfB Hallbergmoos: »Heute hat man wieder gesehen, was im Fußball alles möglich ist. So blöd es klingt, aber das Spiel dauert eben, bis der Schiedsrichter abpfeift, und bis dahin kann alles passieren. Glückwunsch an Schwabing – das ist sicher ein besonderer Sieg, wenn du in der 90. Minute das Spiel noch komplett drehst. Für uns ist das brutal, bitter und hart. Bis zur 90. Minute wäre es ein verdienter Einzel- und Arbeitssieg gewesen. Defensiv haben wir eigentlich gar nichts zugelassen. In der ersten Halbzeit hätten wir das zweite Tor machen können, das müssen wir uns ankreiden. In der zweiten Halbzeit können wir uns vorwerfen, nicht konsequent aufs zweite Tor gegangen zu sein, da haben wir selbst auch wenig Torchancen erspielt. Bis zur 90. hatte Schwabing eigentlich so gut wie keine Torchance. Wir müssen lernen, mit allem, was wir haben, bis zum Schlusspfiff unser Tor zu verteidigen. Beim ersten Gegentor klären wir den Ball in den Rückraum und stören den Gegenspieler nicht, der aus 20 Metern abschließt – der Schuss wird abgefälscht und ist für unseren Keeper nicht zu halten. Das 2:1 fällt nach einer abgewehrten Ecke, wo wir den zweiten Ball am langen Pfosten unfassbar schlecht verteidigen und der Ball von Sibilia einen Meter zentral vorm Tor ins leere Tor geschoben wird. Das darf uns nicht passieren und das muss man den Jungs vorwerfen. Heute ist es natürlich hart, aber morgen stehen wir wieder auf und freuen uns auf das Heimspiel gegen Aubing.«

Steven Zepeda, Trainer des FC Schwabing: »Überragend wie die Jungs das Spiel heute gezogen haben. Hallbergmoos war der erwartet starke Gegner und war in Summe in Halbzeit eins verdient in Führung. In Halbzeit zwei haben wir defensiv gar nichts mehr zugelassen und das war die Basis dafür, dass das Spiel offen bleibt. Viele Chancen hatten wir auch nicht, wenn dann war der Abschluss von Flint Kapusta den Ausgleich wert.

Brutal, wie wir dann die letzten fünf Minuten geliefert haben. Pure Mentalität, Wille und Durchsetzungskraft. Nach 14 Spielen einen Zwei-Punkte-Schnitt zu haben, fühlt sich surreal an. Wenn man aber sieht, was wir wieder und wieder investieren, dann sieht man, dass alle im Team klar, demütig und hungrig bleiben. Wir genießen jetzt einfach den Moment, weil ein Sieg mit dem Verlauf, gegen diese Mannschaft ist etwas Besonderes für uns.«

