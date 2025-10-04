"Brutal ärgerlich": Sussek und Braune nach Remis angefressen

Groß war die Enttäuschung bei den Spielern des MSV Duisburg nach dem 2:2-Unentschieden im Flutlichtduell gegen Hansa Rostock. Wenngleich die Ungeschlagen-Serie der Zebras auch am 10. Spieltag nicht gerissen ist, überwog doch der Unmut über zwei verlorene Punkte. Patrick Sussek und Max Braune haben ihren Gedanken in der Mixed-Zone nach dem Abpfiff freien Lauf gelassen.

Es waren sich alle einig: Der MSV darf in diesem Spiel nicht ohne die maximale Punktausbeute vom Platz gehen. Gegen einen der Topfavoriten der Liga haben die Aufsteiger aus dem Ruhrgebiet einmal mehr eine starke Leistung gezeigt, die einzig eine bessere Chancenverwertung verdient gehabt hätte. Auf der Gegenseite kam Hansa dreimal erwähnenswert vor das Duisburger Tor und machte daraus zwei Tore, wobei das 2:2 unter freundlicher Mithilfe der Duisburger Defensive passierte, die den Ball nicht aus der Gefahrenzone bringen konnte.

"Es ist brutal ärgerlich. Wir wissen das noch gar nicht richtig zu verarbeiten. Es ist hart, dass wir nur einen Punkt geholt haben. Wir müssen hier zwingend mit drei Punkten in die Länderspielpause gehen. Das 2:2 hat uns sehr hart getroffen, aber trotzdem dürfen wir danach nicht so einknicken. In dieser Liga musst du einfach zu jedem Zeitpunkt hellwach sein. Die Gegner schlafen nicht und haben super Spieler in ihren Reihen" erkläre Patrick Sussek nach Spielende. Er selbst erzielte das 1:0 und gab beim 2:1 die Flankenvorlage für Tobias Fleckstein.

Ganz ähnlich sah Torwart Max Braune die Begegnung. Mit einer ganz starken Parade verhinderte der 22-Jährige in der Schlussphase das dritte Rostocker Tor. "Es ist sehr ärgerlich. Wir kommen sehr gut ins Spiel und spielen bis auf die letzten drei, vier Minuten eine super erste Hälfte. Da kassieren wir unglücklich den Ausgleich. Wir waren insgesamt viel besser, sodass es umso mehr ärgert, hier nur einen Punkt geholt zu haben", betonte er.

Am kommenden Wochenende pausiert die 3. Liga, weiter geht es für den MSV Duisburg am Mittwoch, den 15. Oktober, mit dem Achtelfinale im Niederrheinpokal. Da sind die Zebras auswärts beim Oberligisten KFC Uerdingen gefordert. Am Sonntag drauf geht es zum TSV 1860 München. Beide Spiele gibt es im ausführlichen Liveticker bei FuPa Niederrhein. Bis dahin dürfte sich auch die Personallage weiter entspannt haben und einige Spieler in den Kader zurückgekehrt sein.