"Brutal ärgerlich" - Freie Turner geben Sieg spät aus der Hand Beide Teams bleiben im Gleichschritt von NK · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

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Die Freien Turner Braunschweig haben einen Auswärtssieg beim MTV Gifhorn in letzter Sekunde aus der Hand gegeben. Gianluca Evers brachte die Gäste in der 59. Minute in Führung, ehe der eingewechselte Tom Kunze in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 1:1-Endstand traf.

Für FT-Trainer Gian Luca Renner war die Punkteteilung entsprechend schwer zu verdauen: „Es fühlt sich wie eine Niederlage an, wenn du tief bis in die Nachspielzeit 1:0 führst.“

Dabei hatten die Braunschweiger bereits im ersten Durchgang die Möglichkeiten, in Führung zu gehen. „Wir haben über die 90 Minuten die besseren Torchancen gehabt. Allein im ersten Durchgang haben wir zwei, drei Hundertprozentige liegen lassen“, erklärte Renner. Gianluca Evers schoss aus kurzer Distanz über das Tor, während Timon Hallmann bei einer weiteren Gelegenheit nach Renners Einschätzung einen Kontakt zu viel benötigte und sein Abschluss dadurch geblockt wurde.

Torlos ging es in die Pause, ehe sich die Freien Turner in der 59. Minute belohnten. Nach einem hohen Ballgewinn dribbelte Maximilian Meinecke auf die Gifhorner Kette zu und suchte den Abschluss. Sein Schuss wurde zunächst geblockt, doch Evers drückte den zweiten Ball zum 1:0 über die Linie.

In der Folge sah Renner seine Mannschaft auf Kurs. „Ich hatte vor den letzten Minuten nicht das Gefühl, dass wir noch ein Gegentor bekommen werden. Wir waren defensiv zu stabil“, sagte der FT-Trainer. Gleichzeitig boten sich Möglichkeiten zur Vorentscheidung: „Da müssen wir das Spiel und den Gegner killen, das haben wir heute leider nicht geschafft. Das müssen wir uns auf unsere Fahne schreiben.“

Besonders in den letzten zehn Minuten hätten die Gäste nachlegen können. Renner nannte Möglichkeiten von Alex-Alexander Hildebrandt, Timon Hallmann und Luca Faustmann. „Es hat allerdings die letzte Durchschlagskraft gefehlt. Deshalb stand es weiter nur 1:0.“ Später Nackenschlag für die Freien Turner Das rächte sich tief in der Nachspielzeit. Nach einem Foul am Mittelkreis warf Gifhorn noch einmal alles nach vorne. Den folgenden hohen Ball in den Strafraum bekamen die Freien Turner nicht konsequent verteidigt, sodass Kunze in der 90.+4 Minute den späten Ausgleich erzielte. „Dann reicht dem Gegner eine Situation, um wieder ins Spiel zu sein“, haderte Renner.