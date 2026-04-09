»Brustlöser« gegen Flutlicht-Experten: Buch fordert Feucht Derby-Stimmung im Waldstadion +++ Zeidler wollen Polster ausbauen +++ Bucher Aufwärtstrend soll Relegationsplatz in Reichweite bringen von Marco Baumgartner · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Mit 2:1 gewann der 1. SC Feucht (in schwarz) das Hinspiel gegen den TSV Nürnbegr-Buch – Foto: Sportfoto Zink / D.Marr

Am Freitagabend wird es im Feuchter Waldstadion stimmungsvoll: Der 1. SC Feucht bittet den TSV Nürnberg-Buch zum Derby unter Flutlicht. Während die Gastgeber nach vier Punkten aus den letzten zwei Spielen den Trend bestätigen wollen, reist der TSV Buch mit dem Rückenwind eines beeindruckenden 3:0-Erfolgs gegen den Aufstiegskandidaten Münchberg an.

Blitzstart legte Grundstein im Hinspiel Die Erinnerung an das erste Aufeinandertreffen der Saison dürfte vor allem den Feuchtern gefallen. Bereits nach wenigen Sekunden schockte Jannik Kiebler (1.) die Bucher Defensive am Wegfeld. Philipp Nutz (27.) erhöhte noch vor der Halbstundenmarke auf 2:0. Trotz des späten Anschlusstreffers durch Tom Jäckel (85.) brachten die Zeidler den 2:1-Sieg über die Zeit – ein Erfolg, der den Buchern damals wehtat und den Grundstein für die aktuelle tabellarische Distanz legte. Feucht: Mit Demut und Derbyvorfreude Der SC Feucht scheint pünktlich zur entscheidenden Saisonphase seinen Rhythmus gefunden zu haben. Kapitän Jannik Schneider blickt zufrieden auf die jüngsten Punktgewinne in Erlangen und bei der Quelle zurück: „Mit den 4 Punkten sind wir zufrieden, ja. Nach dem schwierigen Start und lange ohne Sieg nach der Winterpause hat man uns in den Spielen tendenziell eher weniger zugetraut. Dementsprechend sind wir auch mit viel Demut in die beiden Spiele gegangen und umso mehr haben wir uns über die Punkte dann gefreut.“ Vor dem Derby warnt er jedoch vor dem Vorletzten: „Die Mannschaft ist durch die ganzen Transfers im Winter eine andere als im Hinspiel und eher eine unbekannte für mich. Mit dem klaren Sieg jetzt gegen Münchberg haben sie auch gezeigt, dass trotz des aktuellen Tabellenplatzes definitiv mit ihnen zu rechnen ist.“