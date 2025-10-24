Brustlöser für Buchbach und Petrovic: „Wir haben kein Mentalitätsproblem“

Erleichterte Stimmung beim TSV Buchbach. Nach sechs Spielen ohne Sieg gelingt dem TSV der erste Erfolg. Trainer Petrovic will auf Erfolgskurs bleiben.

„Natürlich bin ich glücklich, dass wir gewonnen haben“, sagt der Übungsleiter im Gespräch mit Fußball vor Ort. „Aber ich habe gemischte Gefühle, weil ich weiß, was in den Jungs steckt – und das haben wir in den letzten Wochen einfach nicht abgerufen.“ Nach einer intensiven Phase mit englischer Woche und mehreren liegen gelassenen Punkten war die Erleichterung groß. Gleichzeitig bleibt der Anspruch hoch: „Wir haben es den Gegnern zuletzt zu einfach gemacht. Deswegen freue ich mich über den Sieg, aber ganz zufrieden bin ich noch nicht.“

Buchbach – Ein Monat, eine Woche und fünf Tage mussten sie in Buchbach auf dieses Gefühl warten. Endlich ist der Knoten geplatzt. Der TSV Buchbach beendete gegen die zweite Mannschaft des Bundesligisten FC Augsburg endlich seine Sieglosserie.

TSV Buchbach Trainer Aleksandro Petrovic

Inhaltlich, betont Petrovic, habe sich gar nicht viel geändert. Stattdessen habe das Trainerteam in den Tagen vor dem Spiel vor allem auf Gespräche und mentale Arbeit gesetzt. „Wir haben wirklich mit fast jedem Spieler gesprochen – woran liegt’s, wo hängt’s?“, erzählt Petrovic. „Gar nicht so sehr inhaltlich, sondern im Umgang miteinander. Wir wollten die letzten Prozente rauskitzeln und das Mindset sensibilisieren.“

Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Gegen den FC Augsburg II, der mit einigen Profis aus dem Bundesligakader antrat, zeigte Buchbach die vielleicht beste Saisonleistung. „Wenn wir die richtige Mentalität und Leidenschaft an den Tag legen, sind wir schwer zu schlagen“, sagt der Trainer. „Das hört sich zwar ausgelutscht an, aber es ist die Basis.“

Dass Augsburg mit Spielern wie Maximilian Bauer, Franz Bleicher, Oliver Sorg oder Aiman Dardari auflief, unterstreicht die Bedeutung des Sieges. „Gerade deshalb zeigt es, dass wir mit der richtigen Herangehensweise gegen jede Mannschaft bestehen können“, betont der Coach.

Das sind die sportlichen Ziele des Vizemeisters aus dem Vorjahr

Für die kommenden Wochen ist das Ziel klar: Konstanz entwickeln. „Wir haben kein Mentalitätsproblem“, stellt Petrovic klar. „Es geht vielmehr darum, das jede Woche abzurufen. Zwei, drei gute Spiele sind leicht – aber gute Spieler performen über Jahre hinweg, über 30 Spiele. Das ist die Herausforderung im Leistungsbereich.“