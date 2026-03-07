"Brustlöser, den wir gebraucht haben" - Dinklage punktet in Nordhorn

Die Gastgeber gingen früh in Führung. In der 14. Minute brachte Tom Hopp den SV Vorwärts Nordhorn mit 1:0 in Front. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Franz Georg Große Klönne traf in der 22. Minute zum Ausgleich. Sein zweites Tor im zweiten Spiel nach seinem Wechsel im Winter. Kurz vor der Pause ging Nordhorn erneut in Führung, als Levin Heidrich in der 34. Minute das 2:1 erzielte.

Dinklages Trainer Tobias Langemeyer sah dennoch eine starke erste Halbzeit seiner Mannschaft: „In der ersten Halbzeit war es ein richtig starkes Spiel von uns mit zwei individuellen Fehlern, die uns wehgetan haben. Wir haben uns sechs sehr gute Chancen erarbeitet, lagen aber leider 1:2 zurück.“

Nach dem Seitenwechsel gelang Dinklage der erneute Ausgleich. Nils Kohorst traf in der 58. Minute zum 2:2. Langemeyer betonte anschließend die Moral seiner Mannschaft: „Wir sind uns treu geblieben, haben an unser Konzept geglaubt und verdient das 2:2 gemacht … geile Moral und geiler Charakter der Truppe.“ so der Coach der Gäste.

In der Schlussphase drängte Nordhorn auf den Sieg. „In der zweiten Hälfe haben wir die Kontrolle übernommen und hätten direkt das 3:1 machen müssen, stattdessen kriegen wir ein unnötiges Standard-Tor zum 2:2“, erklärte Maier. Besonders dramatisch wurde es in den letzten Minuten: Sunwinder Singh (84.) und Tom Hopp (87.) scheiterten jeweils per Foulelfmeter an TVD-Keeper Jan Rohe.

Langemeyer hob vor allem die Defensivleistung seiner Mannschaft hervor: „Ab der 70. Minute war Nordhorn klar spielbestimmend und brachte durch gute Wechsel frischen Wind. Meine Jungs haben sich Mega aufgeopfert und durch ein überragenden Keeper den Punkt mehr als verdient.“

Trotz der vergebenen Chancen wollte Maier seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen: „Auch die 2 verschossen Elfer zeigten, dass wir voll auf Sieg spielen wollten. Kein Vorwurf an die Jungs die verschossen haben. Wer Verantwortung übernimmt, darf auch scheitern.“

Für Dinklage könnte der Punkt eine wichtige Rolle im weiteren Saisonverlauf spielen. „Es ist der Brustlöser, den wir gebraucht haben. Das hat man nach dem Spiel den Jungs angemerkt“, sagte Langemeyer. Gleichzeitig blickt er bereits nach vorne: „Ab nächste Woche geht es weiter hart an der Entwicklung zu arbeiten und mit diesem jungen, talentierten Team unser Konzept weiter zu verinnerlichen und zu leben für unsere Zukunft. Wir wollen weiter attackieren, weil wir es lieben.“

Dinklage bleibt zwar auch im siebten Spiel in Serie ohne Sieg, doch ein Punkt in Nordhorn ist mehr als ein Erfolg. Damit bleibt der TVD auch im zweiten Spiel in der laufenden Saison gegen Vorwärts Nordhorn unbesiegt, nachdem man das Hinspiel mit 2:1 gewann.