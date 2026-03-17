Brunsbrock setzt sich durch – Rabbe und Block treffen gegen FC O/O II Der TSV Brunsbrock gewinnt beim FC Oste/Oldendorf II mit 2:0. Zwei Treffer entscheiden eine lange umkämpfte Partie. von FuPa Lüneburg · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser

TSV Brunsbrock feiert den Auswärtssieg gegen den FC O/O II – Foto: privat

Am 13. Spieltag der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West hat der TSV Brunsbrock mit 2:0 beim FC Oste/Oldendorf II gewonnen. Im Rückspiel der beiden Aufsteiger bestätigten die Gäste damit den klaren Hinspielerfolg und bleiben Tabellendritter, während Oste/Oldendorf II weiterhin auf dem ersten direkten Abstiegsplatz steht. Beide Teams waren mit einem Sieg aus der Winterpause gekommen.

Die Partie begann mit Vorteilen für die Gastgeberinnen. Oste/Oldendorf II hatte mehr Ballbesitz und erspielte sich durch Einsatz und Kombinationen Feldvorteile. „Wir haben durch Einsatz, viel Ballbesitz und teilweise gute Kombinationen überzeugt, kamen jedoch zu selten zu wirklich gefährlichen Torabschlüssen“, sagte Trainer Christopher Thielker. Brunsbrock hatte zunächst Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden. Die Gäste reagierten im Verlauf der ersten Halbzeit mit einer taktischen Umstellung. „Wir sind im 4-2-3-1 gestartet und haben relativ schnell, etwa zwischen der 15. und 20. Minute, gemerkt, dass wir gegen diesen Gegner kaum Akzente setzen können. Wir haben dann ebenfalls auf ein 3-4-3 umgestellt, um den Gegner über den gesamten Platz eins gegen eins pressen zu können und gleichzeitig die Räume hinter der Kette besser zu bespielen. Das hat auch gut funktioniert, und unser Spiel wurde zunehmend besser.“