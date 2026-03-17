Brunsbrock setzt sich durch – Rabbe und Block treffen gegen FC O/O II

Am 13. Spieltag der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West hat der TSV Brunsbrock mit 2:0 beim FC Oste/Oldendorf II gewonnen. Im Rückspiel der beiden Aufsteiger bestätigten die Gäste damit den klaren Hinspielerfolg und bleiben Tabellendritter, während Oste/Oldendorf II weiterhin auf dem ersten direkten Abstiegsplatz steht. Beide Teams waren mit einem Sieg aus der Winterpause gekommen.
Die Partie begann mit Vorteilen für die Gastgeberinnen. Oste/Oldendorf II hatte mehr Ballbesitz und erspielte sich durch Einsatz und Kombinationen Feldvorteile. „Wir haben durch Einsatz, viel Ballbesitz und teilweise gute Kombinationen überzeugt, kamen jedoch zu selten zu wirklich gefährlichen Torabschlüssen“, sagte Trainer Christopher Thielker.
Brunsbrock hatte zunächst Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden. Die Gäste reagierten im Verlauf der ersten Halbzeit mit einer taktischen Umstellung. „Wir sind im 4-2-3-1 gestartet und haben relativ schnell, etwa zwischen der 15. und 20. Minute, gemerkt, dass wir gegen diesen Gegner kaum Akzente setzen können. Wir haben dann ebenfalls auf ein 3-4-3 umgestellt, um den Gegner über den gesamten Platz eins gegen eins pressen zu können und gleichzeitig die Räume hinter der Kette besser zu bespielen. Das hat auch gut funktioniert, und unser Spiel wurde zunehmend besser.“
Kurz vor der Pause fiel die Führung für Brunsbrock. Nach einem vertikalen Ball aus der Defensive kam Xenia Block zum Abschluss, der Ball prallte zurück ins Feld. Saskia Rabbe reagierte am schnellsten und traf in der 41. Minute aus kurzer Distanz zum 1:0.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie umkämpft. Brunsbrock versuchte, mehr Struktur in den eigenen Spielaufbau zu bringen. „Phasenweise hat das in der zweiten Halbzeit auch gut funktioniert, trotzdem blieb es ein Zitterspiel“, sagte Gerken. Die Gastgeberinnen blieben bemüht, den Ausgleich zu erzielen. In der Schlussphase sorgte Brunsbrock für die Entscheidung. Nach einem Angriff über den Flügel spielte Sophia Meyer den Ball in die Mitte, wo Xenia Block in der 81. Minute aus kurzer Distanz zum 2:0 traf.
Thielker bewertete die Partie aus Sicht seiner Mannschaft kritisch. „Das war aus unserer Sicht eine sehr unglückliche Niederlage. Zwei individuelle Fehler wurden sowohl kurz vor der Halbzeit als auch kurz vor Spielende eiskalt vom Gegner ausgenutzt“, sagte er. Gleichzeitig erkannte er Fortschritte. „Im Vergleich zum Hinspiel, in dem wir nach 17 Minuten bereits mit 0:4 zurücklagen, war das eine deutliche Steigerung, auf der sich aufbauen lässt. Auch wenn am Ende keine Punkte stehen, macht die gezeigte Leistung Hoffnung auf mehr.“