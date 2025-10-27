Symbolbild TSV Brunsbrock – Foto: Sarah Puvogel

Brunsbrock setzt Serie fort - Sieg im Aufsteiger-Duell Mit dem fünften ungeschlagenen Spiel in Serie festigt der TSV Brunsbrock seine starke Form und gewinnt auf schwerem Boden gegen den TuS Tiste.

Am 10. Spieltag der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West setzte sich der TSV Brunsbrock im Duell der Aufsteiger mit 5:3 gegen den TuS Tiste durch. Auf dem tiefen Platz, der nach den anhaltenden Regenfällen schwer zu bespielen war, zeigte die Mannschaft von Trainer Lennart Gerken eine engagierte Leistung und bleibt damit seit fünf Spielen ungeschlagen.

Gestern, 12:00 Uhr TSV Brunsbrock Brunsbrock TuS Tiste Tiste 5 3 Abpfiff Der TSV startete druckvoll in die Partie und erspielte sich früh gute Gelegenheiten. Bereits in der zweiten Minute vergab Ammelie Schmidt nach Vorlage von Nina Martens die erste große Chance. Der Lohn für die frühe Dominanz folgte aber wenig später: Ronja Luttmann brachte Brunsbrock in der 14. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Sophia Meyer auf 2:0 – und machte damit ihre Extra-Torschusseinheit mit Luttmann vom Vortag perfekt. „Beide haben am Freitag zu zweit eine Extraeinheit zum Schwerpunkt Torschuss gemacht – es hat sich gelohnt, was mich als Trainer sehr freut“, sagte Lennart Gerken.

Nach dem Seitenwechsel lief Brunsbrock weiter an und bekam mit Xenia Block die für den TSV entscheidende Mitspielerin immer besser ins Spiel. Die Offensivakteurin belohnte sich in der 54. Minute mit dem 3:0 und legte im Verlauf noch mehrere starke Szenen nach. „Wir wollten Xenia mehr ins Spiel bekommen, das klappte super. Sie bekam mehr Bälle, belohnte sich mit zwei Treffern und versteht langsam, was ich von ihr erwarte“, erklärte Gerken. Defensiv zeigte sich das Team dagegen anfällig. Beim 3:1 (56.) legte Brunsbrock den Ball der Gegnerin direkt auf den Fuß, das 4:2 (70.) fiel nach einem schlecht verteidigten Zweikampf und beim dritten Gegentor unterlief im Aufbau ein folgenschwerer Fehlpass ins Zentrum. „Da müssen wir dringend dran, das macht mich echt sauer. Heute ging es gut, aber in anderen Spielen vermiesen sich die Mädels dadurch die drei Punkte“, so der Trainer.