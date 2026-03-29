Brunsbrock schlägt Dörverden, Kampf um Platz zwei

– Foto: Sven Rohde

Der Spieltag der Kreisliga Verden brachte Bewegung in die Spitzengruppe. Tabellenführer TSV Dörverden musste die erste Niederlage der Saison hinnehmen, während Lohberg und Rot-Weiß Achim ihre starke Form bestätigten.

Uphusen legte früh vor und ging durch Gökmen Durmus (16.) in Führung. Lange blieb es knapp, ehe Durmus erneut traf (75.). Thedinghausen kam durch Philipp Neugebauer (83.) noch einmal heran, konnte die Niederlage aber nicht mehr abwenden. Uphusen zog an Thedinghausen vorbei und gewann vier der vergangenen fünf Spiele.

Achim setzte ein klares Ausrufezeichen. Faruk Senci ragte mit vier Treffern (42., 44., 50., 55.) heraus und stellte früh die Weichen auf Sieg. Nach dem zwischenzeitlichen 1:3 durch Noah Büber (52.) legten Andi Domi (56.) und Yonatan Temtme (81.) nach. Die Rot-Weißen bleiben auf Rang drei und im Gleichschritt mit Lohberg.

Auch der TSV Achim war erfolgreich. Yusuf Papazoglu (4.) und Max Brookmann (21.) sorgten früh für eine komfortable Führung. Nach einem Eigentor zum 2:1 (43.) stellten Erdal Yüksel (48.) und Rocat Undav (65.) den verdienten Sieg sicher. Damit kletterte Achim auf Rang sieben und ist seit fünf Spielen ohne Niederlage.

Die Überraschung des Spieltags gelang Brunsbrock. Tabellenführer Dörverden ging zwar durch Lasse Burdorf (50.) in Führung, doch Andre Oestmann drehte die Partie spät mit einem Doppelpack (78., 90.) und fügte dem Spitzenreiter eine seltene Niederlage zu. Dörverden hat dennoch zehn Punkte Vorsprung auf Rang zwei.

Lohberg unterstrich seine Ambitionen eindrucksvoll. Tobias Rolf traf gleich dreifach (6., 10., 29.) und brachte sein Team früh auf die Siegerstraße. Ein Eigentor (42.) sowie ein weiterer Treffer in der Schlussphase machten den Kantersieg perfekt. Union Verden bleibt damit weiterhin ohne Punktgewinn. Die Pflichtaufgabe wurde also mit Bravour bewältigt.

Dauelsen startete stark und ging durch einen Doppelpack von Tim Schäfer (13., 36.) mit 2:0 in Führung. Doch Oyten kämpfte sich zurück: Daniel Wiechert (63.) und Murat Avanas (67.) sorgten für den Ausgleich. In der Schlussphase drehten Kevin Segelken (80.) und erneut Wiechert (85.) die Partie komplett. Oyten gewann erstmals nach vier sieglosen Spielen, wobei Dauelsen nun vier Spiele am Stück auf einen Dreier wartet.