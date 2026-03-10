Brunsbrock ringt Geestland trotz Unterzahl nieder

TSV Brunsbrock – Foto: Verein

Im vorgezogenen Spiel des 20. Spieltags der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West hat der TSV Brunsbrock den FC Geestland mit 1:0 besiegt. Wenige Tage nach der Bekanntgabe, dass Trainer Lennart Gerken zur kommenden Saison die ersten Frauen des ATSV Scharmbeckstotel übernimmt , trafen die beiden Aufsteiger erneut aufeinander. Brunsbrock hatte bereits das Hinspiel mit 2:0 gewonnen und behielt auch im Rückspiel die Oberhand.

Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine zerfahrene Begegnung mit wenigen klaren Möglichkeiten. „Das Spiel war sehr zerfahren, vieles spielte sich deutlich vor den Toren ab“, sagte Gerken. Beide Mannschaften kamen nur zu vereinzelten Halbchancen, ohne die Torhüterinnen ernsthaft zu prüfen.

Die Gastgeberinnen gingen früh in Führung. In der 16. Minute traf Ronja Luttmann nach einem Freistoß zum 1:0, nachdem Brunsbrock im Strafraum entschlossen nachgesetzt hatte. Trainer Lennart Gerken ordnete den Beginn der Partie ein: „Nach der schwierigen Vorbereitung war uns klar, dass es schwer werden würde, in einen Rhythmus zu kommen. Trotzdem hatten wir uns viel vorgenommen.“ Verletzungsbedingt musste das Team dabei auf Xenia Block verzichten, die zu den wichtigen Spielerinnen im Kader zählt.

Zur Pause nahm Brunsbrock Veränderungen im Spielaufbau vor. „In der Halbzeit haben wir bewusst ein paar Dinge verändert und wollten wieder einfacher und sicherer von hinten heraus spielen“, erklärte Gerken. Die Umsetzung gelang jedoch nicht wie erhofft. „Das hat leider gar nicht funktioniert, stattdessen wurde es immer hektischer. Es war kein schönes Spiel.“

In der 67. Minute geriet Brunsbrock zusätzlich unter Druck. Torhüterin Beeke Meyer sah die rote Karte wegen eines Handspiels außerhalb des Strafraums. Gerken schilderte die Szene: „Ein langer Ball wurde von unserer Viererkette nicht gut eingeschätzt und segelte durch. Eine Stürmerin von Geestland schoss, und Beeke riss aus Reflex etwa 30 Meter vor dem Tor die Arme hoch.“

Aileen Gerlach übernahm anschließend im Tor und hielt die Führung fest. In der Schlussphase kam Geestland noch zu ein bis zwei guten Möglichkeiten, während Brunsbrock vereinzelt konterte und ebenfalls zu einigen Halbchancen kam. Gerken würdigte vor allem den Einsatz seiner Mannschaft: „Kämpferisch war das eine super Leistung von uns, fußballerisch jedoch weit entfernt von dem, was wir erwarten.“

Der TSV Brunsbrock brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. „Nächste Woche wollen wir es besser machen“, sagte Gerken.