Brunsbrock bleibt auch im vierten Spiel in Folge ungeschlagen

Im Nachholspiel des 6. Spieltags der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West trennte sich der TSV Brunsbrock mit 2:2 vom VfL Güldenstern Stade. Der Tabellenvierte ist damit bester Aufsteiger und sammelte in den vergangenen vier Spielen zehn von zwölf möglichen Punkten.

Die Partie begann denkbar ungünstig für Brunsbrock. Bereits nach weniger als zwei Minuten führte ein langer Ball, ein verlorener Zweikampf und fehlende Abstimmung in der Defensive zum 0:1 durch Linnea von Holten. Danach übernahm Brunsbrock die Kontrolle und drückte auf den Ausgleich. Der fiel in der 15. Minute, als Xenia Block nach einer Ecke mit einer starken Einzelaktion zum 1:1 traf. In einer zunehmend unattraktiven Phase nutzte Stade erneut einen langen Ball, um in der 28. Minute wieder durch von Holten in Führung zu gehen.

Nach der Pause stellte Trainer Lennart Gerken auf ein 5-2-1-2-System um, um offensiver zu verteidigen. Brunsbrock zeigte sich mutiger und erarbeitete sich zahlreiche Chancen. In der 63. Minute glich Anne Martens per Handelfmeter zum 2:2 aus. Mehrfach lag der Führungstreffer in der Luft, doch der Ball wollte nicht über die Linie. Zudem musste die Gerken-Elf aber weiterhin achtsam bleiben, um nicht erneut in Rückstand zu geraten. „Unsere Torhüterin Beeke Meyer musste zwei-, dreimal glänzend halten, nachdem Stade gefährlich konterte. Wir haben mehrere riesige Chancen gehabt, die unerklärlicherweise nicht den Weg ins gegnerische Tor fanden“, sagte Gerken nach dem Spiel.

Am Ende blieb es bei einem Punkt, mit dem Brunsbrock leben muss. „Wir haben viel zu wenig aus unserer drückenden Überlegenheit gemacht und hinten zu nachlässig die langen Bälle wegverteidigt“, erklärte Gerken. Der Fokus liegt nun auf dem kommenden Spiel gegen Tiste, das der Trainer klar besser gestalten will.