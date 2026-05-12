Brunsbrock belohnt langen Auswärtstrip mit fünf Toren

Xenia Block überragt mit einem Hattrick und einer Vorlage beim deutlichen Auswärtssieg des TSV Brunsbrock beim Tabellenletzten VfL Wingst. – Foto: Axel Meineke

In der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West gewann der TSV Brunsbrock beim Tabellenletzten VfL Wingst mit 5:0. Die lange Auswärtsfahrt wurde für die Gäste mit einem klaren Erfolg belohnt.

In der 28. Minute fiel das 1:0. Nach einer Ecke, die Xenia Block maßgeblich vorbereitete, drückte Fenja Vullmer den Ball auf der Linie endgültig über die Linie. Kurz vor der Pause erhöhte Kimberly Neuber auf 2:0. Der Treffer aus rund 35 Metern mit dem schwächeren Fuß sorgte für den nächsten Höhepunkt der ersten Halbzeit.

Auf einem schweren, schmalen und kurzen Rasenplatz zeigte Brunsbrock vor allem in der ersten Halbzeit eine spielerisch ordentliche Leistung. Die Gäste kamen immer wieder zu guten Offensivaktionen und erspielten sich zahlreiche Möglichkeiten. Neben mehreren Abschlüssen knapp neben das Tor oder über die Latte verhinderte auch einmal das Aluminium einen früheren Treffer. Die 2:0-Führung zur Pause entsprach dem Spielverlauf.

„In der zweiten Halbzeit haben wir zwar noch drei Tore nachgelegt, spielerisch aber nicht mehr ganz so gute Lösungen gefunden. Dafür haben wir deutlich mehr Räume bekommen und konnten dadurch besser in die Tiefe spielen“, erklärte Trainer Lennart Gerken.

Nach dem Seitenwechsel rückte vor allem Xenia Block mit einem Hattrick in den Mittelpunkt. Das 3:0 entstand nach einem stark ausgespielten Angriff, den Block frei vor dem Tor unten links abschloss. Beim 4:0 wurde sie von Anne Martens freigespielt, lief alleine auf das Tor zu und setzte den Ball sehenswert in den Knick. Auch das 5:0 in der 87. Minute folgte einem ähnlichen Muster.

„Für uns war das ein wichtiger und schöner Auswärtssieg, auch wegen des Aufwands mit jeweils zwei Stunden Hin und Rückfahrt. Die drei Punkte und die fünf Tore nehmen wir deshalb sehr gerne mit“, führte Gerken aus.

Nun folgen zunächst zwei spielfreie Wochen, bevor Brunsbrock auswärts beim TuS Tiste antritt. Anschließend wartet noch das letzte Heimspiel der Saison gegen die FSG 3 Meilen Altes Land.