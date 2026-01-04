Bruns-Neujahrs-Cup: VfR Neumünster löst Victoria Hamburg ab

Bei dem hochdotierten BRUNS-Neujahrscup des Lüneburger SK mit 12 Vereinen aus fünf Bundesländern hat Rasensport Neumünster die Generalprobe für das Hallenmasters am nächsten Samstag erfolgreich absolviert. Als einziger Vertreter des nördlichsten Bundeslandes vertrat die Cornelius-Elf die schleswig-holsteinischen Farben hervorragend. Genau wie in der Vergangenheit der FC Kilia, der hier 2024 gewann, oder der SV Todesfelde, der 2025 erst im Finale Victoria Hamburg unterlag.

Erstmals in der Hallensaison waren diesmal Kastriot Alija, Ola Adesanya sowie Co-Trainer Patrick Amponsah als Feldspieler dabei. Jan Lippegaus und Christoph Kahlcke feierten nach medizinischen Eingriffen ihr Comeback. Insofern hatte das Team ein anderes Gerüst als bei den eher durchwachsenen Auftritten in Geesthacht (Aus im Viertelfinale, Youkick berichtete) und bei den Neumünster-Masters des PSV (Vierter, Youkick berichtete). Der heute eingeplante Tom Schilling war dienstlich unabkömmlich.

Auf die Hallensaison verzichtet Routinier Kevin Schulz, der unzählige Male erfolgreich beim Hallenmasters dabei war. Mittelfeldakteur Sven Freitag nutzt die Winterpause zu einer lange geplanten OP. Ansonsten hat Cheftrainer Danny Cornelius bei der Besetzung der Kaderplätze für das Hallenmasters die Qual der Wahl. In Lüneburg galt noch: Es spielt, wer Zeit und Lust hat.

VfR NMS – Anker Wismar 1:1

Gegen den NOFV-Oberligisten Anker Wismar startete der VfR stark ins Turnier und führte durch Kahlcke nach Adesanya-Vorarbeit. Ein uncleverer Spielerwechsel begünstigte den Ausgleichstreffer. Danach verpasste der VfR mehrfach den Siegtreffer, allein Kahlcke scheiterte noch zweimal aus aussichtsreicher Position.

VfR NMS – TuS Erbstorf 3:0

Gegen den Verein aus der 1. Kreisklasse (entspricht unserer Kreisklasse A), der kurzfristig für den MTV Treubund Lüneburg eingesprungen war, spielte Rasensport seriös und gewann sicher. Lippegaus (2) und Jordan Marquardt trafen.

VfR NMS – Lüneburger SK 1:0

Gegen die ambitionierten Gastgeber aus der Oberliga Niedersachsen ein echter Prüfstein. Im wohl besten VfR-Turnierspiel, in dem fast alles passte, erzielte Kenny Korup den Siegtreffer.

VfR NMS – Eintr. Lüneburg 1:0

Gegen den Traditionsverein Eintracht Lüneburg aus der Bezirksliga (entspricht unserer Verbandsliga) tat sich der VfR nach ca. 1,5 Stunden Pause schwer. Aber erneut stand die Null. Und mit Nick Neca traf wieder ein nomineller Defensivmann zum Siegtor.

VfR NMS – Victoria Hamburg 1:2

In diesem Spiel ging es nur noch um die Gruppenplatzierung. Aus VfR-Sicht einfach: Sieg = Erster, Remis = Zweiter. Es wurde jedoch eine Niederlage, damit wurde man hinter dem LSK und Vicky Dritter. Nach 0:2-Rückstand traf Adesanya nur noch zum Anschluss, der Ausgleich gelang nicht mehr.

Viertelfinale: VfR NMS – TuS Bahrendorf 2:0

Gegen den Überraschungszweiten der anderen, deutlich schwächer besetzten Gruppe hatte man auch als Dritter einen günstigen Turnierbaum erwischt. Der von der größten Fanschar des Turniers begleitete Bezirksligist hatte letztlich keine Chance. Kastriot Alija (nach starkem Lippegaus-Assist) und Lippegaus selbst sorgten für den Einzug ins Halbfinale.

Halbfinale: VfR NMS – Lüneburger SK 4:3 (0:0) n. E.

Wie erwartet traf man im Halbfinale erneut auf die Gastgeber. Wieder Hallenschach mit dem Fußball. Aufregung nach sechs Spielminuten: Der VfR soll einen Wechselfehler begangen haben, fünf Mann standen nach Ansicht des Schiedsrichters auf der Platte, zwei Minuten Zeitstrafe. Doch die in dieser Zeit durchspielenden Korup, Neca und Kahlcke mit dem starken Newe dahinter hielten die Null. So ging es ins Entscheidungsschießen, jeweils auf drei Schützen veranschlagt. Es wurden sechs auf jeder Seite. Zwar vergaben Korup und Diler, aber Marquardt, Neca, Alija und Adesanya trafen, während der zwar nicht so geehrte, aber de facto beste Turnierkeeper Christopher Newe dreimal parierte.

Endspiel: VfR NMS – Victoria Hamburg 3:2 (0:0) n. E.

Auch im Endspiel erneut ein Gruppengegner: Vicky hatte zwar in der Gruppe gegen den LSK gepatzt (1:3), aber ansonsten alles gewonnen. Im Halbfinale hatte der Gruppensieger der anderen Gruppe, der SV Hemelingen (Gegner des Heider SV in der letzten Regionalliga-Aufstiegsrunde), keine Chance. Erneut Hallenfußball-Schach. Marquardt hatte die größte Chance des Spiels, auf der anderen Seite kratzte Neca noch einen Ball von der eigenen Torlinie. So gab es auch hier das Entscheidungsschießen. Während der dritte Vicky-Schütze vorbeischoss, verwandelten Marquardt, Neca und Alija bombensicher

Fazit

In einem Mammutturnier über 8,5 Stunden eine gelungene Generalprobe des VfR für das Hallenmasters. Vor allem eine heute ganz starke Defensivleistung mit nur drei Gegentoren (davon ein fragwürdiger Neunmeter im Gruppenspiel gegen Vicky) in 80 Spielminuten. Das hatte in Geesthacht und Neumünster noch ganz anders ausgesehen. Offensiv geht sicher noch mehr. Christoph Kramer, Ilir Serifi und Visar Mehmeti fehlten heute noch, dürften aber in den Planungen fürs Hallenmasters eine Rolle spielen.

VfR Neumünster: Newe – Amponsah, Neca (1 Tor), Korup (1), Kahlcke (1), Lippegaus (3), Diler, Marquardt (1), Alija (1), Adesanya (1).

Preisgeld

1. Platz: 1.000 Euro + 1.000 Euro-Gutschein von Uhlsport

2. Platz: 700 Euro + 700 Euro-Gutschein von Uhlsport

3. Platz: 500 Euro + 500 Euro-Gutschein von Uhlsport

4. Platz: 300 Euro + 300 Euro-Gutschein von Uhlsport

Bester Torschütze

Luca Palzer (8 Tore, Victoria Hamburg) bekommt 100 Euro + 100 Euro-Gutschein von Uhlsport

Bester Torwart

Yannis Kugel (SV Hemelingen) und Arne Exner (Lüneburger SK) teilen sich 100 Euro + 100 Euro-Gutschein von Uhlsport