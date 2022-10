Brunnthals Aufwärtstrend hält an

Elia Ceschin trifft zum 1:1 beim TSV Wasserburg.

Brunnthal – Zum Ende der Vorrunde haben die Fußballer des TSV Brunnthal gezeigt, dass sie noch lange nicht abgestiegen sind. Mit ansprechenden Leistungen punktete man zweimal hintereinander gegen starke Kontrahenten. Nach dem Sieg gegen den Vorjahreszweiten Unterföhring gab es nun ein 1:1 (1:1) beim TSV Wasserburg, wobei nicht viel zum zweiten Sieg hintereinander gefeht hat.

Die Brunnthaler machten gegen einen starken Gegner auf einem extrem schwer bespielbaren Platz von Beginn an ein sehr gutes Spiel. Wasserburg hatte mehr Spielanteile, aber die Gäste die besseren Chancen. Dennoch ging der Bayernligaabsteiger nach zwölf Minuten in Führung. Einen Angriff hatten die Grün-Weißen schlecht verteidigt und der Stürmer musste frei am Fünfmeterraum den Ball nur noch mit dem Kopf über die Linie drücken. Die Führung hatte aber auch nur acht Minuten Bestand, denn dann machte Elia Ceschin in seinem 25. Landesligaspiel sein erstes Tor. Der Treffer war superschön, weil der Brunnthaler von links in den Strafraum zog und ziemlich unhaltbar ins lange Eck traf. Die Bewegung und der Abschluss erinnerte an die ehemaligen Bayern-Legenden Robben und Ribery, die oft so ihre Tore machten.

TSV-Mittelstürmer Jakob Klaß hatte beste Chancen, mit einem Treffer den nächsten Sieg einzutüten. Zweimal war er frei durch, wobei der Ball einmal auf dem schlechten Platz versprang und das andere Mal die Notbremse kam. Die rote Karte blieb aus und das Foul auf der Strafraumlinie hätte eigentlich mit einem Elfmeter geahndet werden müssen. Es gab aber nur einen Freistoß, den Maximilian Brunner knapp neben das Tor setzte.

Nach der Pause gab es dann nicht mehr so viele Torszenen. Nach der Notbremse von Klepsch war Brunnthal kurz in Unterzahl, bis es gegenüber Gelbrot gab. Letztlich hat sich Brunnthal den Punkt verdient und war eigentlich dem Sieg sogar näher. NICO BAUER

TSV Wasserburg – TSV Brunnthal 1:1 (1:1)

TSV Brunnthal: Bamann - Nagel (90.+6 Strobl), Klepsch, Richter - Rebenschütz (76. Kornbichler), Seubert (46. Neulinger), Fischer, Ceschin, Betzler (57. Greiner) - Klaß, Brunner (77. Diller); Tore: 1:0 Vieregg (12.), 1:1 Ceschin (20.); Rot: Klepsch (65., Notbremse); Gelbrot: Kollie (77., wiederholtes Foulspiel); Schiedsrichter: Benedikt Jany (Bernau); Zuschauer: 303.