Brunnemann raus bei Altglienicke II - Nachfolger steht

Der ehemalige Profi von Energie Cottbus, dem FC St. Pauli und Union Berlin hatte die Köpenicker 2023 nach zwei dramatischen Relegationsspielen gegen Spandau 06 in die Berlin-Liga geführt. FuPa Berlin kontaktierte Brunnemann per WhatsApp, der sich dazu jedoch nicht äußern möchte.

Björn Brunnemann ist kein Trainer mehr der VSG Altglienicke Reserve. Das bestätigt auf Nachfrage von FuPa Berlin der stellvertretende Abteilungsleiter Fußball, Torsten Fritzsche.

Berlin-Liga-Bilanz von Björn Brunnemann bei der VSG

Seit der Saison 2023/24 stand Björn Brunnemann an der Seitenlinie der Regionalliga-Reserve von Altglienicke in der Berlin-Liga und führte die Mannschaft seitdem durch eine insgesamt positive Entwicklung.

In seiner ersten Spielzeit 2023/24 bestritt Altglienicke II unter seiner Leitung 34 Partien und kam dabei auf 13 Siege, 5 Unentschieden und 16 Niederlagen. Bereits in der darauffolgenden Saison 2024/25 zeigte das Team eine deutliche Steigerung und holte aus erneut 34 Spielen 19 Siege, 7 Unentschieden und 8 Niederlagen.

Auch in der laufenden Saison 2025/26 präsentierte sich die Mannschaft stabil und stand nach 17 Spielen bei 8 Siegen, 2 Unentschieden und 7 Niederlagen. Insgesamt kommt Brunnemann als Trainer von Altglienicke II auf 85 Pflichtspiele mit einer Gesamtbilanz von 40 Siegen, 14 Unentschieden und 31 Niederlagen. Damit weist seine Mannschaft über den gesamten Zeitraum hinweg eine klar positive Bilanz auf.

Nachfolger steht

Beerben wird ihn Maximilian Mehls. Der 28-Jährige ist aktueller Kaderspieler der VSG-Reserve. Das bestätigt der stellvertretende Abteilungsleiter Fußball, Torsten Fritzsche, gegenüber FuPa Berlin.

Björn Brunnemann

Maximilian Mehls

Infos, Daten, Transfers und News VSG Altglienicke II

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:

https://www.fupa.net/auth/login