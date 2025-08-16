Brunetto: "Wir wollen aufsteigen"

Die erste Mannschaft des SV Eintracht Hohkeppel musste in der vergangenen Saison den bitteren Abstieg aus der Regionalliga hinnehmen. Für den Verein war die vergangene Spielzeit allerdings nicht komplett schlecht, denn die Zweitvertretung stieg unter Cheftrainer Giuseppe Brunetto in die Landesliga auf.

Der 52-Jährige übernahm die Truppe erst mitten in der vergangenen Saison und führte sein Team in zwölf Partien zu zehn Siegen. Am Ende stand der Sprung in die höhere Spielklasse mit 71 Zählern fest.

In der vergangenen Saison legte sein Team, nach anfänglichen Schwierigkeiten, eine Siegesserie von zehn Spielen hin. "Man merkte einfach, von Woche zu Woche, dass sich das Ganze immer mehr eingespielt hat, von daher ist das Fazit zur letzten Saison mit dem Aufstieg natürlich überragend", erzählte der Erfolgscoach. Er fügte noch hinzu: "Ich würde mich freuen, wenn es einfach künftig so weiter geht. Natürlich gibt es immer wieder die ein oder andere Stellschraube, die man drehen kann, aber im Grunde genommen, wenn es so weiter geht, wie in den letzten Spielen der letzten Saison, dann bin ich schon sehr zufrieden."

Nun absolviert er seine erste Sommervorbereitung mit seiner Mannschaft und da zeigt er sich sofort glücklich. "Mit der Vorbereitung sind wir sehr zufrieden, weil die Jungs ziehen sehr gut mit. Auch was die Ergebnisse betrifft sind wir sehr zufrieden bis dato", sagte der Übungsleiter. Seine Truppe verlor keins der vier absolvierten Freundschaftsspiele.

Bittere Abgänge und starke Zugänge

Nach dem Aufstieg im vergangenen Jahr verstärkte sich die Eintracht mit Blick auf die höhere Spielklasse. Mit Spielern wie Kyrylo Mohylevets, oder auch Abdül-Melik Topuz, verpflichtete der SV Akteure, die ihr Können schon in der Mittelrheinliga bewiesen haben. "Auch was den Kader anbetrifft sind wir auch sehr zufrieden mit den Jungs, die wir bis dato für uns gewinnen konnten. Das sind vielversprechende, junge Leute, die sehr bissig sind und im Endeffekt passen sie auch zu dem, was wir auch Ende der Woche spielen wollen, nämlich diesen Angriffsfußball. Dafür brauchst du natürlich eine gewisse Emotionalität", erklärte der Übungsleiter im Hinblick auf den Kader. Er ergänzte: "Du willst Angriffspressing spielen, du willst immer nach vorne spielen. Das sind halt Jungs, die nicht nur fußballerisch, sondern auch charakterlich da rein passen."

Neben den wichtigen Zugängen musste der Landesligist allerdings auch schwere Abgänge hinnehmen. Allen voran Sam Kirschsieper, der mit 13 Treffern und 16 Vorlagen ein enorm wichtiger Teil der Mannschaft war. Den 22-Jährigen zog es zum VfR Wipperfürth. "Sicherlich tun einige Jungs weh, die uns zur neuen Saison verlassen haben. Der ein oder andere hat jetzt eine Pause eingelegt. So ein Severin Brochhaus, der jahrelang bei uns gespielt hat, auch Kapitän war, legt jetzt eine Pause ein. Ein Behadil Sabani, alleine um zwei zu nennen. Die Distanz, wo er wohnt, ist einfach zu groß, deswegen hat der jetzt einen anderen Weg eingeschlagen", erzählte Brunetto.

Offensive Ziele

Die vergangenen Jahre waren sehr erfolgreich bei der Zweitvertretung Hohkeppels. Drei aufeinanderfolgende Aufstiege hat der Verein hinter sich. Allerdings denkt die Vereinsführung nicht nur an einen einfachen Klassenerhalt in der neuen Spielklasse. "Wir saßen gestern nochmal mit den Verantwortlichen zusammen - also unser Ziel ist ganz klar, wir wollen hoch, wir wollen aufsteigen", verriet der Cheftrainer. Nach dieser Ansage äußerte er noch folgendes: "Das ist glaube ich in der DNA von Hohkeppel. Wir wollen nicht nur offensiven Fußball zeigen, wir wollen den offensiven Fußball im Endeffekt mit positiven Ergebnissen den Zuschauern bieten. Ich glaube auch, dass wir es realistisch schaffen können und das muss auch unser Ziel sein."

Neben diesem aggressiven Ziel verfolgt Brunetto auch eigene Missionen, die er in der kommenden Spielzeit erreichen will. "Persönlich wünsche ich mir natürlich, dass ich es schaffe mit meiner Kraft, mit meiner Erfahrung, die Jungs so weiter zu bringen, dass wir letztendlich, das Ziel, das wir dann haben, schaffen können. Ich glaube, dass wenn die Mannschaft auch so arbeitet, wie in den letzten Wochen, auch Monaten, dann bin ich auch sehr zuversichtlich, dass wir unsere Ziele erreichen können", verriet der Chefcoach.

Der SV Eintracht Hohkeppel geht nach den erfolgreichen vergangenen Spielzeiten mit einer breiten Brust in die kommende Landesliga-Saison. Ob Brunettos Mannschaft an die vergangenen Erfolgsjahre anknüpfen kann, wird sich noch zeigen.