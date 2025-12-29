 2025-12-17T10:26:01.779Z

Ligabericht
Abflug Richtung FSV Sterzhausen: Sven Brunet (vorne) verlässt in der Winterpause wie sein Bruder Max den Fußball-Verbandsligisten FV Breidenbach und spielt künftig wieder unter seinem Vater für den Tabellenführer der B-Liga Marburg (Gruppe 2). © Jens Schmidt
Brunet-Brüder zieht es vom FV Breidenbach zu ihrem Papa

Teaser VL MITTE / KLB MARBURG: +++ Fußball: Max und Sven Brunet verabschieden in der Winterpause vom Verbandsliga-Schlusslicht und schließen sich dem von ihrem Vater trainierten B-Ligisten FSV Sterzhausen an +++

Breidenbach/Lahntal-Sterzhausen. Der FSV Sterzhausen hat als Herbstmeister der Gruppe 2 der Fußball-Kreisliga B Marburg den Sprung in die A-Liga im Blick. In der Winterpause holen sich die Lahntaler namhafte Verstärkung. Vom FV 09 Breidenbach, der zur Winterpause auf dem letzten Platz der Verbandsliga Mitte steht, kommen die Brüder Max und Sven Brunet zum FSV.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

