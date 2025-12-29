Brunet-Brüder zieht es vom FV Breidenbach zu ihrem Papa

Breidenbach/Lahntal-Sterzhausen. Der FSV Sterzhausen hat als Herbstmeister der Gruppe 2 der Fußball-Kreisliga B Marburg den Sprung in die A-Liga im Blick. In der Winterpause holen sich die Lahntaler namhafte Verstärkung. Vom FV 09 Breidenbach, der zur Winterpause auf dem letzten Platz der Verbandsliga Mitte steht, kommen die Brüder Max und Sven Brunet zum FSV.