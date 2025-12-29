Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Brunet-Brüder zieht es vom FV Breidenbach zu ihrem Papa
Teaser VL MITTE / KLB MARBURG: +++ Fußball: Max und Sven Brunet verabschieden in der Winterpause vom Verbandsliga-Schlusslicht und schließen sich dem von ihrem Vater trainierten B-Ligisten FSV Sterzhausen an +++
Breidenbach/Lahntal-Sterzhausen. Der FSV Sterzhausen hat als Herbstmeister der Gruppe 2 der Fußball-Kreisliga B Marburg den Sprung in die A-Liga im Blick. In der Winterpause holen sich die Lahntaler namhafte Verstärkung. Vom FV 09 Breidenbach, der zur Winterpause auf dem letzten Platz der Verbandsliga Mitte steht, kommen die Brüder Max und Sven Brunet zum FSV.