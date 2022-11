– Foto: Rolf Schmietow

Brunckhorst setzt Krimi in Fleestedt die Krone auf - Welle souverän Kreisliga Harburg: Neu Wulmstorf mit versöhnlichem Abschluss

In der Kreisliga Harburg wurde der Spieltag am Freitagabend spektakulär eröffnet. Fleestedt und Holvede lieferten sich eine Achterbahnfahrt in der Nachspielzeit, bei der Finn-Ole Brunckhorst per direktem Freistoß die Partie entschied. An der Spitze hat der TV Welle wieder übernommen, weil Nenndorf nicht nachziehen konnte.

Die SG Elbdeich findet pünktlich zur Winterpause zurück zu ihrer Form. Mit dem zweiten Sieg am Stück baut die SGE ihr Polster weiter aus. Die Gäste versetzten den Jesteburgern mit dem zweiten Tor unmittelbar nach Wiederanpfiff den entscheidenden Nadelstich. Damit zieht Elbdeich in der Tabelle an den Rüsselkäfern vorbei.

Der MTV Ramelsloh musste lange in Unterzahl agieren, bis ein weiterer Feldverweis für die Schlussphase gleiche Voraussetzungen bedeutete. Letztlich blieben den Zuschauern an der Ohelendorfer Straße jedoch Tore vergönnt. Dadurch bleiben beide Duellanten zwar im oberen Mittelfeld, die Tabellenspitze setzt sich aber weiter ab.

Der FC Este 2012 II bewies einmal mehr, dass er auch mit den Spitzenteams der Liga mithalten kann. Letztlich war aber der Knackpunkt, dass Mitaufsteiger TV Welle unmittelbar nach Wiederanpfiff seinen Vorsprung ausbaute.

Nach zuletzt durchwachsenen Wochen hat sich der TVV Neu Wulmstorf mit einem Dreier in die Winterpause verabschiedet. Die Roten Teufel wollen die Winterpause nutzen, um sich personell wieder auszukurieren. „Wir wollten ein gutes Erlebnis mit in die Winterpause nehmen und sind offensiv sehr stark aufgetreten“, sagt Trainer Andreas Kühner. „Der Sieg war auch in der Höhe verdient, es durften sich sechs verschiedene Torschützen freuen – deswegen war das ein versöhnlicher Abschluss nach einem anstrengenden Jahr.“