Brumme fehlt gegen Havelse – Koschinat fordert Reaktion

Denn Havelse ist zwar nur durch den Lizenzentzug von 1860 München in der 3. Liga geblieben, mit der Mannschaft aus der vergangenen Saison hat das Team von Trainer Samir Ferchichi allerdings nur noch wenig gemeinsam. "Im Gegensatz zum letzten Jahr hat in der Startelf des vergangenen Spiels ausschließlich Spieler gestanden, die schon über Drittliga-Erfahrungen verfügen“, betonte Koschinat auf der Pressekonferenz.
Das zeigte sich auch beim Auftakt. Havelse ging gegen die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart zweimal in Führung, musste sich am Ende aber mit 2:3 geschlagen geben. Niklas Tauer und Jesse Tugbenyo trafen für die Niedersachsen. Mit Spielern wie Kevin Schumacher, Semi Belkahia, Kwasi Wriedt oder Johann Berger verfügt Havelse inzwischen über reichlich Akteure, die auf dem geforderten Niveau in bereits angekommen sind. In der Vorsaison wurde der TSV fast pauschal in jedes Ligaspiel in die Außenseiterrolle gedrängt. Inwiefern sich das auch für diese Saison bestätigt, muss noch nachgeliefert werden.
Gleichzeitig muss Essen nach dem Fehlstart aber auch antworten liefern. In Saarbrücken führte RWE nach einer starken ersten halben Stunde mit 2:0, verlor anschließend aber zunehmend die Kontrolle und kassierte fünf Gegentore. Besonders die fehlende defensive Stabilität beschäftigte Koschinat in der Trainingswoche.
"Wir haben so einen Leitsatz, einen Kernsatz, an dem wir uns orientieren. Das ist vielleicht das Höchste, was man erreichen kann, nämlich Dominanz“, erklärte der RWE-Coach. In Saarbrücken habe seine Mannschaft diese Dominanz zunächst gezeigt, sei anschließend aber passiver geworden und habe versucht, das Ergebnis zu verwalten.
Vor allem bei ruhenden Bällen sah Koschinat erheblichen Verbesserungsbedarf. "Gerade auf der Basis der Standardsituationen können wir noch sehr, sehr viel tun“, sagte der Trainer. Panik sei trotz der fünf Gegentore allerdings nicht angebracht. Vielmehr müsse der Lerneffekt aus dem Auftaktspiel entscheidend sein.
Wie RWE defensiv darauf reagiert, ließ Koschinat offen. Eine Systemumstellung sei in jedem Fall ein Möglichkeit, die der Coach vor dem nächsten Punktspiel in Betracht zieht. Klar ist nur: Essen darf sich auch nach dem eigenen Selbstverständnis nicht erneut über weite Strecken zurückziehen.
Personell gibt es derweil eine schlechte Nachricht. Lucas Brumme wird aufgrund anhaltender Sprunggelenksprobleme sowohl gegen Havelse als auch im darauffolgenden Landespokalspiel fehlen. Koschinat hofft, dass der 26-Jährige anschließend – besonders für das DFB-Pokalspiel gegen den FC St. Pauli – wieder voll belastbar ist. Alle anderen Spieler sollen zur Verfügung stehen.
Offen ist somit mindestens eine Position in der Essener Startformation. Aiman Dardari könnte Brumme womöglich ersetzen. Auch Noah Pesch und Dickson Abiama wurden von Koschinat als Optionen aufgeführt. Wobei im Falle von Abiama Marvin Obuz in die Startelf rücken könnte.
Für RWE geht es ohnehin nicht nur um die ersten Punkte der Saison. Nach dem missglückten Auftakt soll vor den eigenen Fans möglichst schnell wieder das Gefühl entstehen, dass die Mannschaft den Umbruch bewältigen kann. Rund 16.500 Tickets waren am Freitag bereits verkauft, darunter 50 bis 70 Auswärtsfahrer aus Havelse. Die Bühne für eine Reaktion ist in jedem Fall bereitet.