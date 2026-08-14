Brumme fehlt gegen Havelse – Koschinat fordert Reaktion Nach dem bitteren 2:5 beim 1. FC Saarbrücken steht Rot-Weiss Essen am zweiten Spieltag der 3. Liga bereits unter Druck. Gegen den TSV Havelse will RWE am Samstag (14 Uhr) vor heimischem Publikum die richtige Reaktion zeigen. Trainer Uwe Koschinat sieht dabei nicht nur seine Mannschaft, sondern auch den Gegner vor einer besonderen Herausforderung. von Markus Becker · Heute, 14:50 Uhr · 0 Leser

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Denn Havelse ist zwar nur durch den Lizenzentzug von 1860 München in der 3. Liga geblieben, mit der Mannschaft aus der vergangenen Saison hat das Team von Trainer Samir Ferchichi allerdings nur noch wenig gemeinsam. "Im Gegensatz zum letzten Jahr hat in der Startelf des vergangenen Spiels ausschließlich Spieler gestanden, die schon über Drittliga-Erfahrungen verfügen“, betonte Koschinat auf der Pressekonferenz.

Nicht mehr das Havelse der Vorsaison Das zeigte sich auch beim Auftakt. Havelse ging gegen die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart zweimal in Führung, musste sich am Ende aber mit 2:3 geschlagen geben. Niklas Tauer und Jesse Tugbenyo trafen für die Niedersachsen. Mit Spielern wie Kevin Schumacher, Semi Belkahia, Kwasi Wriedt oder Johann Berger verfügt Havelse inzwischen über reichlich Akteure, die auf dem geforderten Niveau in bereits angekommen sind. In der Vorsaison wurde der TSV fast pauschal in jedes Ligaspiel in die Außenseiterrolle gedrängt. Inwiefern sich das auch für diese Saison bestätigt, muss noch nachgeliefert werden. Gleichzeitig muss Essen nach dem Fehlstart aber auch antworten liefern. In Saarbrücken führte RWE nach einer starken ersten halben Stunde mit 2:0, verlor anschließend aber zunehmend die Kontrolle und kassierte fünf Gegentore. Besonders die fehlende defensive Stabilität beschäftigte Koschinat in der Trainingswoche.

"Wir haben so einen Leitsatz, einen Kernsatz, an dem wir uns orientieren. Das ist vielleicht das Höchste, was man erreichen kann, nämlich Dominanz“, erklärte der RWE-Coach. In Saarbrücken habe seine Mannschaft diese Dominanz zunächst gezeigt, sei anschließend aber passiver geworden und habe versucht, das Ergebnis zu verwalten. Vor allem bei ruhenden Bällen sah Koschinat erheblichen Verbesserungsbedarf. "Gerade auf der Basis der Standardsituationen können wir noch sehr, sehr viel tun“, sagte der Trainer. Panik sei trotz der fünf Gegentore allerdings nicht angebracht. Vielmehr müsse der Lerneffekt aus dem Auftaktspiel entscheidend sein.