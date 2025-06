Brüttiseller Sportchef mit Rücktritt

FC Brüttisellen-Dietlikon: Steinmetz nicht mehr im Amt. Andy Steinmetz, seit dieser Saison als Sportchef und Leiter Vereinsentwicklung im FC Brüttisellen-Dietlikon tätig, hat per sofort seinen Rücktritt gegeben. "In der Beurteilung der langfristigen Ausrichtung unserer ersten Mannschaft sowie unseres Vereins gab es zuletzt unterschiedliche Meinungen", schreibt der Zweitliga-Verein in einer Mitteilung. Laut "zo-online.ch" steht es durch Steinmetz' Abgang in den Sternen, ob beispielsweise ein Stürmer vom Schlage eines Denis Dzepo weiter für Brüttisellen auflaufen wird. Dieser habe über ihn den Weg vom FC Dübendorf auf den Lindenbuck gefunden.

FC Oberglatt: Chanclon für Rosenberger/Dakouri. Für den FC Oberglatt war die erste Saison nach dem Abstieg aus der 3. Liga nicht einfach. Für das neue Trainerduo Lin Rosenberger/Joël Dakouri galt es ein neues Team zu formen. Ganz vorne konnten die Unterländer in der Viertliga-Gruppe 4 deshalb nie mitspielen. Am Ende resultierte der sechste Rang. Nun kommt es bei den Oberglattern zu einem erneuten Wechsel auf dem Trainerposten. Juan Chanclon, der auch schon beim SV Höngg III und beim BC Albisrieden als Coach tätig war, übernimmt das Zepter. "In Juan sehen wir nicht nur einen fachlich starken Trainer, sondern vor allem einen Menschen, der mit Leidenschaft, Klarheit und Gespür für das Team ans Werk geht", lässt sich George Mota, Leiter Aktive beim FCO, in einer Mitteilung zur Verpflichtung zitieren.