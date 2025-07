Brüttisellen verliert Torjäger-Duo - Embrach holt Sturm-Tank

So werde ich Vereinsverwalter bei FuPa Zürich



FC Brüttisellen-Dietlikon

Trainer: Zahir Idrizi

Zugänge: Antonio Kaba Mangrei (SV Höngg), Baris Ürün (FC Dübendorf), Barry Koffi (Zürich City SC)

Abgänge: Joâo Miguel Pereira Almeida (FC Dübendorf), Safik Alili (SV Höngg), Ivan Sisic (FC Bülach), Denis Dzepo (Zürich City SC), Enit Sadiku (SV Rümlang)



FC Embrach

Trainer: Patrick Rico Hölzel, Markus Gross

Zugänge: Christian Hueber (FC Bassersdorf), Karthik Koneswarasingam (FC Bassersdorf), Sino D Aversa (FC Töss), Hasan Coskun (SV Rümlang)

Abgänge: Neven Leon (FC Bülach)



FC Glattbrugg

Trainer: Radoljub Baratovic, Marko Baratovic

Zugänge: Emirhan Kaya (SC YF Juventus II), Kaan Kaya (SC YF Juventus II), Nikola Arsic (FC Oetwil-Geroldswil), Marko Gasic (FC Töss), Uvejs Hoti (FC Oerlikon/Polizei), Lais Bertschinger (FC Red Star Zürich), Hüseyin Eralp (SC YF Juventus II), Andrea Atzenweiler (FC Thayngen)

Abgänge: Kenan Sejmenovic (Pause), Bogdan Imamov (FC Glattbrugg II), Fatlind Basha (FC Glattbrugg II), Dusan Dodos (FC Bülach II)



FC Gossau ZH

Trainer: Andreas Häsler

Zugänge: Mirco Indino (FC Schmerikon), Michael Coutinho Do Rego (FC Fehraltorf), David Kühne (FC Fehraltorf), Jan Ott (FC Egg)

Abgänge: Fabio De Nunzio (FC Meilen), Daniel Meier (FC Wald), Diego Zoller (Spielertrainer FC Meilen), Noel Morgenthaler (FC Bütschwil), Tiago Oliveira Alves (Rücktritt/Co-Trainer)



FC Greifensee

Trainer: Felix Bollmann

Zugänge: Jamin Aabdouri (FC Wetzikon), Leandro Saromé (FC Wetzikon)

Abgänge:



FC Herrliberg

Trainer: Benjamin Benz

Zugänge: Nicolas Rohner (FC Herrliberg II)

Abgänge: Abdulah Al Abbadie (FC Küsnacht)



FC Küsnacht

Trainer: Marcio De Araujo

Zugänge: Abdulah Al Abbadie (FC Herrliberg), Alexander Bitterli (FC Seefeld)

Abgänge:



FC Phönix Seen

Trainer: Ardian Laski

Zugänge: Blerim Qusaj (FC Bülach)

Abgänge: Lean D Aversa (FC Elgg), Sladjan Miljkovic (FC Elgg), Giulian Mazzeo (FC Elgg), Alessio Marzo (FC Elgg), Jesaja Damian Uwuruike (FC Elgg), John Santos Lima (FC Elgg), Yannick Münch (FC Phönix Seen II), Luka Lazarevic (SC Winterthur United), Philip Auer (FC Seuzach), Ricardo Almeida (SC Winterthur United)



FC Stäfa

Trainer: Jonas Elmer

Zugänge: Ruben Carvalho (FC Stäfa II), Jann Fanzun (FC Kosova II), Silvan Widmer (FC Rüti), Basil Erne (College Fussball), Armando Luis Teixeira (Portugal)

Abgänge: Matthias Roth (FC Stäfa II)



FC Wald

Trainer: Boris Juric, Stefan Juric

Zugänge: Daniel Meier (FC Gossau ZH), Ledjon Zeneli (FC Hinwil)

Abgänge: Ahmadou Bachir Thiam (Rücktritt), Marco Schoch



FC Wiesendangen

Trainer:

Zugänge:

Abgänge:



SC Veltheim

Trainer: Richard Oswald

Zugänge: Umutcan Celebi (FC Seuzach), Siem Amanuel (FC Uster II)

Abgänge: Lukas Ferreira Reber (BSC Old Boys), Simon Kutej (FC Seuzach), Nicola Zuffi (Rücktritt)

