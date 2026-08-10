Brüttisellen holt Volketswil-Duo - Abgänge bei Dübendorf

FC EmbrachTrainer:
Igor DrmicZugänge:
Miguel Angelo Ramiro (FC Beringen), Sino D Aversa (FC Töss), Jannis Gil (FC Dübendorf), Mirco Freiburghaus (FC Regensdorf Junioren) Abgänge:FC Gossau ZHTrainer:
Andreas HäslerZugänge:
Sydney Brandstätter (FC Männedorf), Liam Eichelberger (FC Dübendorf Nachwuchs), Eric Raubal (FC Fällanden), Cyrill Zollinger (FC Fällanden)Abgänge:
Nicolas Huxley (Trainer 2. Mannschaft), Lukas Müller (Assistent 2. Mannschaft)FC GreifenseeTrainer:
Gabor GerstenmaierZugänge:
Severin Burkart (FC Dübendorf), Yanick Böckli (FC Bassersdorf)Abgänge:
Axel Jean Iten (FC Dietikon), Jan Laslo (Zürich City SC) FC HerrlibergTrainer:
Oscar BarreiroZugänge:
Norbu Drongshar (FC Herrliberg II), Enea Scot (FC Herrliberg II)Abgänge:
Deni Ochchaev (FC Wallisellen III), Marc Furrer (Rücktritt), Noel Lauener (Pause)FC NiederweningenTrainer:
Sven WillimannZugänge:
Jonatan Tomeo (FC Dietikon II), Noel Mathys (eigener Nachwuchs), Leandro Küng (FC Red Star Zürich), Cristiano Ribeiro Queiros (FC Winterthur Jugend)Abgänge:
Nico Bucher (FC Niederweningen II), Robin Wick (FC Niederweningen II), Denis Videcnik (Pause), Cyrill Meier (Pause)FC OberwinterthurTrainer:
Naim DelijajZugänge:
Remo Spiegelberg (FC Elgg), Eliron Berisha (FC Thayngen), Leon Berisha (SC Veltheim II)Abgänge:
Eros Henrique De Araujo (FC Effretikon), Almir Dzezairi (SC Winterthur United) FC Pfäffikon ZHTrainer:
Urs WolfensbergerZugänge:
Diogo Chitas Da Rocha (FC Brüttisellen-Dietlikon II), Shiloh Alistair Shongo (FC Regensdorf Nachwuchs), Rinor Haxhiu (FC Seefeld II), Diego Perna (FC Seefeld II) , Victor Manuel Mendez Vasquez (Spanien), Emmanuel Sunday Nwosu (FC Dietikon II), Nicaury Hidalgo (Zürich City SC), Maurice Naas (eigener Nachwuchs)Abgänge:
Dominik Buchs (FC Pfäffikon ZH II), Yves Altermatt (Senioren 30+), Cyril Züst (Senioren 30+), Cristian Cipolla (FC Pfäffikon ZH II), Jonas Balmer (Pause) FC WaldTrainer:
Mario CasamentoZugänge:Abgänge:
Stefan Juric (Rücktritt), Daniel Meier (Rücktritt)FC WiesendangenTrainer:
Sokol MaliqiZugänge:
Cyril Dietz (zuletzt FC Seuzach), Pascal Unterberger (FC Wiesendangen II), Ege Aris Dimitrakis (Zürich City SC Junioren), Ege Aris Dimitrakis (Zürich City SC)Abgänge:
John Leu (Pausiert Kreuzbandriss), Timon Welwolo (Pause), Gian Meili (Pause), Yves Nobs (Rücktritt), Florin Keller (FC Wiesendangen II) SC VeltheimTrainer:
Richard OswaldZugänge:
Nour Dekhili (FC Brüttisellen-Dietlikon)Abgänge:
Siem Amanuel (FC Töss), Sven Buchmann (Rücktritt), Victor Martin (FC Phönix Seen), Marvin Rutschmann (Rücktritt), Diego Damien Vargas (Rücktritt), Marco Barreira Assuncao (FC Seuzach), Fabio Lauria (Pause), Jonas Duske (FC Witikon)
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