 2026-08-06T13:32:42.897Z

Transfers

Brüttisellen holt Volketswil-Duo - Abgänge bei Dübendorf

Transferübersicht: 2. Liga, Gruppe 2

von Redaktion regional-fussball.ch · Gestern, 10:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Rocco Bartsch

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2. Liga, Gruppe 2
Bassersdorf
Brüttisellen
FC Embrach
FC Gossau ZH

Alle Zu- und Abgänge auf einen Blick: Die Wechsel der Zweitliga-Gruppe 2 werden laufend aktualisiert.

FC Bassersdorf
Trainer: Christian Pandiani
Zugänge: Ardit Merdzani (FC Bassersdorf II), Liam Bachmann (FC Seefeld), Yves Nützi (FC Bülach II)
Abgänge: Iasonas Panagiotoulas (FC Dietikon), Timon Zech (MTV Berg/Würmsee/GER), Yanick Böckli (FC Greifensee)

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FC Brüttisellen-Dietlikon
Trainer: Zahir Idrizi
Zugänge: Antonio Pellitero Diez (Ausland), Eliandris Linares Martes (FC Volketswil), Florin Perez (FC Volketswil)
Abgänge: Menderes Ajdini (SV Höngg), Nour Dekhili (SC Veltheim)

FC Bülach
Trainer: Daniel Bernhardsgrütter
Zugänge: Thomas Kargbo (SV Schaffhausen), Bekim Bushati (FC Kloten), Silvano Kessler (FC Kloten), Lum Thaqi (FC Kloten), Lirim Etemi (SV Rümlang)
Abgänge: Rosario Filippone (FC Seefeld), Nemanja Petrovic (FC Wettswil-Bonstetten), Tim Bossart (FC Schötz), Gian Forrer (FC Uster), Jonas Prinz (FC Thalwil), Agon Morina (FC Red Star Zürich)

FC Dübendorf
Trainer: Alis Murati
Zugänge: Fatjon Alidemaj (FC Töss), Giab Al Abbadie (FC Küsnacht), Ronan Gava (FC Engstringen), Omar Willy Abdi (SC YF Juventus II)
Abgänge: Rafael Bräm (FC Red Star Zürich), Labinot Bytyci (Zürich City SC), Lorenzo Giorgi (FC Kosova), Nino Simic (FC Srbija ZH), Dionis Ramaj (Zürich City SC), Severin Burkart (FC Greifensee), Adam Radi (SV Höngg), Jannis Gil (FC Embrach), Kristijan Klincov (FC Lachen/Altendorf), Nejc Plaznik (FC Red Star Zürich)

FC Embrach
Trainer: Igor Drmic
Zugänge: Miguel Angelo Ramiro (FC Beringen), Sino D Aversa (FC Töss), Jannis Gil (FC Dübendorf), Mirco Freiburghaus (FC Regensdorf Junioren)
Abgänge:

FC Gossau ZH
Trainer: Andreas Häsler
Zugänge: Sydney Brandstätter (FC Männedorf), Liam Eichelberger (FC Dübendorf Nachwuchs), Eric Raubal (FC Fällanden), Cyrill Zollinger (FC Fällanden)
Abgänge: Nicolas Huxley (Trainer 2. Mannschaft), Lukas Müller (Assistent 2. Mannschaft)

FC Greifensee
Trainer: Gabor Gerstenmaier
Zugänge: Severin Burkart (FC Dübendorf), Yanick Böckli (FC Bassersdorf)
Abgänge: Axel Jean Iten (FC Dietikon), Jan Laslo (Zürich City SC)

FC Herrliberg
Trainer: Oscar Barreiro
Zugänge: Norbu Drongshar (FC Herrliberg II), Enea Scot (FC Herrliberg II)
Abgänge: Deni Ochchaev (FC Wallisellen III), Marc Furrer (Rücktritt), Noel Lauener (Pause)

FC Niederweningen
Trainer: Sven Willimann
Zugänge: Jonatan Tomeo (FC Dietikon II), Noel Mathys (eigener Nachwuchs), Leandro Küng (FC Red Star Zürich), Cristiano Ribeiro Queiros (FC Winterthur Jugend)
Abgänge: Nico Bucher (FC Niederweningen II), Robin Wick (FC Niederweningen II), Denis Videcnik (Pause), Cyrill Meier (Pause)

FC Oberwinterthur
Trainer: Naim Delijaj
Zugänge: Remo Spiegelberg (FC Elgg), Eliron Berisha (FC Thayngen), Leon Berisha (SC Veltheim II)
Abgänge: Eros Henrique De Araujo (FC Effretikon), Almir Dzezairi (SC Winterthur United)

FC Pfäffikon ZH
Trainer: Urs Wolfensberger
Zugänge: Diogo Chitas Da Rocha (FC Brüttisellen-Dietlikon II), Shiloh Alistair Shongo (FC Regensdorf Nachwuchs), Rinor Haxhiu (FC Seefeld II), Diego Perna (FC Seefeld II) , Victor Manuel Mendez Vasquez (Spanien), Emmanuel Sunday Nwosu (FC Dietikon II), Nicaury Hidalgo (Zürich City SC), Maurice Naas (eigener Nachwuchs)
Abgänge: Dominik Buchs (FC Pfäffikon ZH II), Yves Altermatt (Senioren 30+), Cyril Züst (Senioren 30+), Cristian Cipolla (FC Pfäffikon ZH II), Jonas Balmer (Pause)

FC Wald
Trainer: Mario Casamento
Zugänge:
Abgänge: Stefan Juric (Rücktritt), Daniel Meier (Rücktritt)

FC Wiesendangen
Trainer: Sokol Maliqi
Zugänge: Cyril Dietz (zuletzt FC Seuzach), Pascal Unterberger (FC Wiesendangen II), Ege Aris Dimitrakis (Zürich City SC Junioren), Ege Aris Dimitrakis (Zürich City SC)
Abgänge: John Leu (Pausiert Kreuzbandriss), Timon Welwolo (Pause), Gian Meili (Pause), Yves Nobs (Rücktritt), Florin Keller (FC Wiesendangen II)

SC Veltheim
Trainer: Richard Oswald
Zugänge: Nour Dekhili (FC Brüttisellen-Dietlikon)
Abgänge: Siem Amanuel (FC Töss), Sven Buchmann (Rücktritt), Victor Martin (FC Phönix Seen), Marvin Rutschmann (Rücktritt), Diego Damien Vargas (Rücktritt), Marco Barreira Assuncao (FC Seuzach), Fabio Lauria (Pause), Jonas Duske (FC Witikon)

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