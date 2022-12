Brünninghausen und Meinerzhagen patzen - Türkspor dreht Rückstand In der Westfalenliga 2 hat Spitzenreiter FC Brünninghausen einen Punkt Vorsprung in die Winterpause gerettet.

Ab Platz 5 beginnt der Abstiegskampf. Nur zwei Mannschaften konnten hier Dreier einfahren: der SC Obersprockhövel bereits am Freitagabend (3:2 gegen den DSC Wanne-Eickel) und Schlusslicht DJK TuS Hordel (3:0 gegen den BSV Schüren).

Mit dem fünften Sieg in Folge geht der SC Neheim (2:0 gegen den FC Iserlohn) auf Platz 4 in eine ruhige Rückrunde.

SC Obersprockhövel – DSC Wanne-Eickel 3:2

SC Obersprockhövel: Aaron Kuhlmann, Felix Gremme, Jan-Niklas Budde, Kai Oliver Gottesbüren, Mert Özkan (80. Lennart Seitz), Adrian Wasilewski, Patrick Adam Dytko, Laurin Kamperhoff (46. Nico Jahnke), Tim Dudda, Dawid Ginczek, Arber Berbatovci (86. Sidney Rast) - Trainer: Robert Wasilewski

DSC Wanne-Eickel: Daniel Schultz, Marco Kampmann, Luca Robert (75. Bile Anobian), Kai Strohmann, Benjamin Teichmöller (88. Davide Basile), Yunus Emre Ayaz, Marvin Piechottka (81. Ismet Batmaz), David Sdzuy, Christoph van der Heusen, Turgay Isik, Xhino Kadiu - Trainer: Sebastian Westerhoff

Schiedsrichter: Nikolai Mester () - Zuschauer: 67

Tore: 0:1 Marvin Piechottka (6.), 0:2 Xhino Kadiu (31.), 1:2 Mert Özkan (56.), 2:2 Felix Gremme (59.), 3:2 Patrick Adam Dytko (76.)



Concordia Wiemelhausen – FC Lennestadt 1:1

Concordia Wiemelhausen: Alexander Klur, Maurizio Fenu (67. Robin-Maurice Wolters), Robin Fechner, Hakan Safa Tüysüz, Nicolas Hoffmann, Muhammed Emin Aksu, Tomislav Ivancic, Leon Franke (83. Tim Schwindt), Sebastian Schmerbeck, Justin Sarpong, Eric Yahkem (88. Ilker Murat Berberoglu) - Trainer: Jens Grembowietz

FC Lennestadt: Kevin Schulte, Christoph Hebbeker, Christian Klur (76. Peter Vente), Niklas Stemmer, Samuel Eickelmann, Jonas Völmicke (86. Marvin Gouranis), Jakob Vollmert, Linus Witzel, Dennis Krause, Christian Schmidt (90. Mika Andreas Ahlemeyer), Bernie Lennemann - Trainer: Jan Hüttemann

Schiedsrichter: Björn Martin () - Zuschauer: 88

Tore: 0:1 Christian Schmidt (32.), 1:1 Leon Franke (61.)



Holzwickeder SC – FC Brünninghausen 1:1

Holzwickeder SC: Torben Simon, Moritz Müller, Til Cedric Busemann, Patrick Fischer, Dean Müsse, Connor Mc Leod, Eduardo Hiller (78. Maurice Majewski), Muhammed Doganalp Cakir, Philipp Gödde, Andres Gerardo Gomez Dimas (89. Kianosh Amiri), Tim Kortenbusch (59. Andreas Spais) - Trainer: Benjamin Hartlieb

FC Brünninghausen: Leon Broda, Sebastian Kruse, Onur Tekin, Dominik Deppe, Niklas Malchrowitz, Patrick Trawinski (78. William Valenti), Lukas Ziegelmeir, Dietrich Liskunov (90. Amin Azzofri), Pascal Wieczorek, Florian Gondrum, Kevin Brümmer (87. Simon Rudnik) - Trainer: Rafik Halim

Schiedsrichter: Benno Verhaag (Rheda-Wiedenbrück) - Zuschauer: 153

Tore: 0:1 Dietrich Liskunov (34.), 1:1 Moritz Müller (61.)



RSV Meinerzhagen – YEG Hassel 1:1

RSV Meinerzhagen: Mike Wroblewski, Ali Özdemir, Girolamo Tomasello, Ziyad Abdellaoui (69. Yamine Harrouch Jaouhari), Nik Kunkel, Alessandro Tomasello, Steven Sordi (61. Hakan Demir), Richard Dissing, Aboubacar Miguel Toure, Jordi Scherbaum, Ahmed Azirar - Trainer: Mutlu Demir

YEG Hassel: Pascal Schulz-Knop, Mert Kilic, Onour Kara Ali, Gökhan Öztürk, Musa Dilek, Mesut Özkaya, Ridvan Demircan (89. Yüksel Terzicik), Salih Arabaci, Semih Esen (94. Mehmet Can Özkaya), Tarik Baydemir (84. Berhan Eren), Raygivano Dompig - Trainer: Ahmet Inal

Schiedsrichter: Anna-Lena Weiss () - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Alessandro Tomasello (4.), 1:1 Tarik Baydemir (48.)

Gelb-Rot: Raygivano Dompig (80./YEG Hassel/)



DJK TuS Hordel – BSV Schüren 3:0

DJK TuS Hordel: Sven Möllerke, Philipp Severich (67. Dogan Mehmetoglou), David Schürmann, Lukas Opiola, Patrick Polk, Jonas Kordt, Maurice-Joel Weißbohn (79. Timo Erdmann), Robin Schultze, Devin Cean Sareyko (83. Philipp Loch), Yusuf Eren Öztürk, Christopher Ngali (90. Moritz Köhler) - Trainer: Aytac Uzunoglu - Trainer: Mirko Talaga

BSV Schüren: Kerim Senderovic, Michael Hines, Christian Bernhard, Björn Menneke (60. Arif Et), Jannik Marth, Michael Rzeha, Ensar Selmanaj (85. Anil Konya), Furkan Tekin, Lavdrim Jusufi, Lukas Homann (74. Marlon Mönig), Ahmed Ersoy (74. Jonas Schneck) - Trainer: Jonas Acquistapace

Schiedsrichter: Lasse Lütke-Kappenberg () - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Christopher Ngali (54.), 2:0 Devin Cean Sareyko (78.), 3:0 Robin Schultze (90.+1)



SC Neheim – FC Iserlohn 2:0

SC Neheim: Justin Schröter, Riad Xhaka, Lukas Wulf, Felix Fleck, Jan Apolinarski (88. Rafael Kickartz), Patrick Nettesheim, Julian Kellermann (66. Leon Barisch), Okan Güvercin, Fletcher McDonald (90. Elias Rienermann), Johannes Thiemann (88. Georgios Kyriakidis), Pasquale Petrik Neufeld (66. Ramazan Korkut) - Trainer: Alexander Bruchhage

FC Iserlohn: Daniel Dreesen, Justin Mitrovic, Kubilay Tekin (82. Marvin Figueira Candido), Okan Gözütok (67. Edin Grosonja), Ralf Schneider, Anil Pirincoglu, Jonas Hollmann, Daniel Wieczorek, Yllnor Tahiri (67. Jonas Janetzki), Josip Markovic (57. Moritz Weinrich), Kingsley Kanayo Nweke - Trainer: Maximilian Borchmann

Schiedsrichter: - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Fletcher McDonald (79.), 2:0 Fletcher McDonald (90.)



Wacker Obercastrop – Türkspor Dortmund 1:3

Wacker Obercastrop: Frederic Westergerling, Marius Nolte (88. Marius Hoffmann), Nico Brehm (68. Yogan Cordero Astacio), Florian Gerding, Mert Sahin, Julian Ucles Martinez (71. Leonardo da Silva Pantaleao), Serhat Can (68. Bakir Basic), Gianluca Zentler, Marin Vranjic, Elvis Shala, Kevin Holz - Trainer: Antonio Molina

Türkspor Dortmund: Muhammed Acil, Aldin Kljajic, Okan Saritas (46. Adem Cabuk), Duran Turan, Serdar Bingöl, Ömer Akman, Pascal Schmidt (92. Onur Cenik), Youssef Yesilmen, Ibrahim Diallo (94. Dario Biancardi), Semih Yigit, Yasin Acar (46. Santiliano Braja) - Trainer: Orhan Özkara

Schiedsrichter: Dominic Tillmann () - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Elvis Shala (29.), 1:1 Aldin Kljajic (56.), 1:2 Youssef Yesilmen (78.), 1:3 Santiliano Braja (90.+6)