Brünninghausen bindet Schlüsselspieler Ivancic und Celik

Der FC Brünninghausen treibt die personellen Weichenstellungen für die kommende Spielzeit in der Westfalenliga weiter voran. Mit Tomislav Ivancic und Melih-Akay Celik haben zwei zentrale Spieler ihre Zusage für die neue Saison gegeben. Beide sollen auch in einem anstehenden Umbruch wichtige Rollen einnehmen.

Optimistisch äußert sich der Mittelfeldspieler auch zur sportlichen Perspektive: „Ich glaube, dass wir eine schlagkräftige Truppe zusammenbekommen. Ziel ist es, eine gute Chemie mit starkem Charakter auf den Platz zu kriegen. Und dann möchte ich so erfolgreich wie möglich abschneiden.“

Eine weitere Personalie mit Symbolwert ist Melih-Akay Celik. Das Eigengewächs stammt aus dem Nachwuchs des Vereins und geht in seine dritte Spielzeit in der ersten Mannschaft. Nach einem erfolgreichen Start in der Oberliga hatte Celik zwischenzeitlich mit Formschwankungen zu kämpfen, ist jedoch in der Rückrunde wieder fester Bestandteil der Startelf. „Ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, beim FC Brünninghausen zu bleiben. Weil ich fest davon überzeugt bin, dass ich als Führungsspieler mit meiner Qualität und meiner Mentalität einen entscheidenden Beitrag leisten kann“, so Celik.