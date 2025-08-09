Brünker-Doppelpack beim Sieg über Köln

Der 1. FC Saarbrücken konnte sich im ersten Heimspiel der neuen Saison den Sieg sichern. Gegen Viktoria Köln steuerte Brünker per Doppelpack die Treffer zum 2:1-Erfolg bei.

Lange Anlaufzeit brauchten die Blau-Schwarzen nicht. Bereits in der zweiten Minute verbuchte Bretschneider den ersten gefährlichen Abschluss. Der brachte noch nicht die Führung, aber der nächste Versuch. Civeja brachte einen Freistoß von der Strafraumkante nach innen. Brünker stieg hoch und köpfte zum 1:0 ein (7.).

Cheftrainer Alois Schwartz vom 1. FC saarbrücken nahm im Vergleich zum Auftakt in Cottbus drei Wechsel in der Startelf vor. Für den verletzt fehlenden Sontheimer durfte Zeitz ran. Rizzuto, der zum Auftakt noch passen musste, war ebenfalls dabei und startete über die rechte Seite. Wilhelm rückte dafür in die Dreierkette und Bormuth auf die Bank. Zudem war Baumann anstelle von Krahn aufgeboten und agierte neben Brünker. Bei den Gästen gab es nur zwei Änderungen. Lex-Tyger Lobinger wurde in der Nacht zum Samstag Vater und fehlte in der Startformation ebenso wie Lucas Wolf, der auf der Bank saß. Für sie spielten Tobias Eisenhuth und Florian Engelhardt von Beginn an.

Dann war wieder in der Schwartz-Elf an der Reihe. Über die linke Seite ging es nach vorne. Bretschneider gab nach innen, Pick traf den Ball jedoch nicht richtig. Chance vertan (36.). Die nächste Gelegenheit folgte prompt. Rizzuto führte einen Freistoß knapp hinter der Mittellinie schnell aus und bediente Brünker. Der war frei durch und markierte das 2:0 (39.).

Gegen die erfahrungsgemäß spielstarken Kölner ließ der FCS vor dem eigenen Kasten kaum etwas zu. Eine unglückliche Abwehraktion brachte Valesco einmal in Position. Wilhelm blockte entscheidend und Menzel bereinigte schließlich final (22.).

Zur zweiten Halbzeit hatte Doppeltorschütze Brünker bereits Feierabend. Elongo-Yombo übernahm im Angriff. Er hatte auch die erste Möglichkeit. Greger blockte seinen Schuss nach Vorlage von Civeja noch gerade so (55.).

Wechsel Nummer zwei folgte nach exakt einer Stunde. Rabihic ersetzte Pick. Kurz danach kamen dann auch Krahn und Wollschläger für Civeja und Baumann (67.).

Die Viktoria wurde weiterhin gut vom eigenen Tor weg gehalten, nach vorne gab es noch Akzente, ohne selbst große Gefahr zu entfachen. In der Nachspielzeit kamen die Kölner dann doch einmal durch. Otto verwandelte einen Freistoß aus 17 Metern direkt. Am verdienten Heimsieg für die Blau-Schwarzen änderte das aber nichts mehr.

FCS-Trainer Alois Schwartz sagte nach dem Spiel: "

Der Gäste-Trainer Wilhelm sagte: "Wir haben über viele Strecken ein gutes Spiel gemacht, gerade auch was das Laufen anging. Wir haben auch dominiert. Das war auch das Ziel heute. Wir wollten unseren Fußball auf den Platz bringen. Am Ende haben wir es nicht in Tore umgemünzt, waren zwei Mal bei Standardsituationen schläfrig. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir so lange am Drücker bleiben. Wir suchen keine Ausflüchte, wir hätten ja sogar das 2:2 erzielen können in der Nachspielzeit, das macht mich stol.. Wir müssen noch mehr Torgefahr aufbringen und die Dinger dann auch reinmachen.

FCS-Trainer Alois Schwartz sagte: "Sie waren der erwartet starke Gegner. Wir haben offensiv aufgestellt, das hat uns in die Karten gespielt. Dann haben wir zu tief gestanden, ohne dass sie zu Chancen kamen. Auch das 2:0 kommt durch einen Freistoß zustand. Aber auch dann haben wir uns immer weiter hinten reindrücken lassen. Aber da wir es nicht geschafft haben, blieb es scharf bis zum Ende. Wir haben weiter gut verteidigt, aber vorne waren wir wieder mit wenigen Chancen effektiv. Kai Brünker hatte Krämpfe an den Adduktoren, Rodney fehlte Kraft für 45 Minuten. Wenn wir das Gegentor so spät bekommen, ist es gefährlich, weil man unruhig wird. Wir haben es dann aber noch über die Zeit bekommen. Wir sind von Anfang an als Mannschaft aufgetreten, es ist anfangs sehr gut aufgegangen. Wir waren offensiv aufgestellt und haben die Box gut verteidigt. Wir waren aber zu selten hinter der Kette, wir hatten zwei Stürmer und zwei offensive Mittelfeldspieler. Wir wollten mit einem Sieg ein Zeichen setzen. Wir haben vier Punkte nach der holprigen Vorbereitung. Wir haben noch konditionelle Probleme. Spielerisch können wir noch zulegen. Sontheimer mit dem Sehnenriss wird sicher lange ausfallen.".

Für den 1. FC Saarbrücken geht es bereits am Freitag, 15. August weiter, dann kommt zum Erstrundenspiel um den DFB-Pokal Zweitligist 1. FC Magdeburg in den Ludwigspark. Viktoria Köln empfängt am Sonntag, 17. August ebenfalls einen Zweitligisten im DFB-Pokal, der SC Paderborn kommt dann um 13 Uhr in den Sportpark Höhenberg.