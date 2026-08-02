Bründl—Cup 2026 beim SV Haimhausen

Darüber freute sich natürlich ganz besonders der Initiator und Hauptverantwortliche des Turniers, Felix Schiedel (SVH Techn. Leiter) und die Turnierleiter Willi und Rudi Schmeizl die zusammen mit einigen Familienangehörigen von den Trainern , Funktionsträgern sowie Spielerpartnerinnen zum erfolgreichen Gelingen des Turniers beigetragen haben.

Der Bründl-Cup ist ein „Wanderpokal“ Fussballturnier, das zum zweiten Mal ausgetragen wurde. Es ist namentlich der Bründl Marienkapelle gewidmet, die sich 100 m vom SVH-Gelände befindet. Dieses Jahr sind wieder sechs Mannschaften aus dem Landkreis Dachau und Freising der SVH Einladung gefolgt, um sich vor Saisonbeginn der Punktespiele 26/27 untereinander zu messen: SV Ampermoching , SV Haimhausen , SV Hohenkammer , SV Lohhof II , SV Riedmoos, FCA Unterbruck. Dabei gab es die gute Gelegenheit, an einem Tag bei mehreren Spielen (3 x 40 Minuten) neue Spielformationen auszuprobieren oder neuen Spielern, vor allem aus der Vereinsjugend ,die Möglichkeit zu geben, bei der Herrenmannschaft Erfahrung zu sammeln. In zwei gleichwertigen Gruppen mit jeweils 3 Teams wurde die Vorrundenplatzierung ausgespielt Danach ging es in den Hauptrunden mit den Begegnungen, in denen der Dritte, der Zweite und der Erste der Gruppe A gegen die den jeweils Dritten, Zweiten und Ersten der Gruppe B um die endgültige Turnier-Platzierung spielten.