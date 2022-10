Brühls nächster Gegner schiesst gern Tore Promotion League: Stade Nyonnais - Brühl

Es ist Englische Woche für den SC Brühl, und zuletzt war am Mittwoch die U21 des FC Basel zum Gast im PGS. Was die jungen Basler da boten, ist schon fast eine Frechheit für ein U21-Team. In bester Betonmischer-Manier standen sie hinten rein, als ginge es darum, den Abstieg zu verhindern, gingen schlussendlich aber als Sieger vom Platz.

Dieses Spiel und das Resultat (2:0 für Basel) sind symptomatisch für die derzeitige Verfassung des SC Brühl: Nach einem fulminanten Einstieg in die Saison, nach sechs Spielen und 13 Punkten, gab es den Absturz in den letzten sechs Spielen, wo nur noch zwei Punkte resultierten. Brühl kämpft aufopferungsvoll, doch fehlt es an Cleverness und/oder dem nötigen Glück.

Ob Brühl nun gerade gegen den nächsten Gegner, gegen Stade Nyonnais, das Glück erzwingen kann, bleibt fraglich: Nyonnais möchte aufsteigen und betreibt einen Pofibetrieb. Die Mannschaft konnte es sich sogar leisten, am vergangenen Mittwoch in Zürich gegen die U21 des FC Zürich bereits um 16 Uhr zum Spiel anzutreten.

Und Stade Nyonnais kann Tore schiessen, zuletzt gegen den FCZ drehten sie ein 0:3 in ein 3:3. In den bisherigen zwölf Spielen haben sie 36 Tore geschossen, das sind am meisten in der Promo League, drei pro Spiel.