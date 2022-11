Brühls letztes Spiel vor dem Winter Promotion League: YF Juventus - Brühl SG

Niemand will mit einer Krise in den langen Winter starten, der fast drei Monate dauert, bis am 18. Februar die Frühlingssaison wieder losgeht. Und es wäre eine Krise, würde der SC Brühl am Samstag nicht drei Punkte aus Zürich heimbringen. Einerseits, weil der SCB nun seit dem 10. September und damit seit elf Spielen nie mehr das Punktemaximum holen konnte, und dies nach einem starken Auftakt in die Saison.

So wanderten die Brühler denn auch von Aufstiegsplätzen langsam aber stetig in Richtung Tabellenende und sind nun auf dem 14. Rang angelangt. Andererseits, weil der SCB dieses Jahr bereits viermal gegen YF Juventus gespielt hat – nämlich zusätzliche zweimal in der Abstiegsrunde im Frühling – und dabei jedes Spiel gewonnen hat. Vor allem aber, weil YF Juventus Tabellenletzter ist, und das abgeschlagen mit gerade einmal neun Punkten aus 17 Spielen.

Allerdings, und jetzt kommt das grosse Aber: Sechs seiner neun Punkte hat YF Juventus in den letzten zwei Spielen geholt, zuletzt am Samstag mit einem 2:0 gegen die U21 des FC St. Gallen und eine Woche davor mit einem 1:0 gegen die U21 des FC Zürich.