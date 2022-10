Brühl will letzte Niederlage vergessen machen Promotion League: Brühl SG - YB II

Es war eine schmerzhafte Niederlage letzten Sonntag im fast leeren und zügigen Kybunpark gegen die U21 des FC St. Gallen. Ausgerechnet gegen dieses Team, das nur dank einer Wild Card in die Promotion League aufgestiegen war und bis dahin in acht Spielen zwei Punkte ergattert hatte, zog Brühl einen rabenschwarzen Tag ein und verlor mit 2:3.

So war bei Brühl Wunden lecken angesagt in den Tagen danach, das bestätigt auch Trainer Denis Sonderegger: «Die Niederlage beschäftigte uns schon ein, zwei Tage länger als normal.» Dennoch habe diese Woche ein konzentriertes und fokussiertes Training stattgefunden. Der Fokus galt der U21 der Berner Young Boys, die am Samstag in St. Gallen antritt. 5:1 hat sie zuletzt gewonnen gegen die U21 des FC Zürich, und sie macht sich soweit auch ganz gut im Mittelfeld der Promotion League; mit einem Sieg könnte sie punktemässig zum SCB (14 Punkte) aufschliessen.

Eine Prognose auf das Spiel am Samstag, ist schwierig, denn die U21 der Young Boys ist – wie alle U21-Teams – eine Wundertüte. Die Nachwuchsteams sind darum schwer berechenbar, weil bei ihnen der Trainingsschwerpunkt auf der individuellen Ausbildung der Spieler und weniger auf der Leistung des Teams liegt. Entsprechend wechselt auch die Aufstellung dauernd und es werden immer wieder Spieler aus dem Fanionteam aufgeboten.