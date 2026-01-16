Brühl verliert Torjäger - einige Abgänge in Biel

FC BavoisTrainer:
Bekim UkaZugänge:Abgänge:FC Biel-BienneTrainer:
Samir ChaibeddraZugänge:
Felix Hornung (FC Solothurn), Noah Jakob (FC Aarau) Abgänge:
Giacomo Sacino (FC Grenchen 15), Evan Rossier (AC Bellinzona), Bastien Oberli (?), Shaye Antoine Davies (?), Tician Tushi (?), Benjamin Roth (?), Thoma Monney (FC Bulle), Yll Avdyli (?) FC BreitenrainTrainer:
Alain VillardZugänge:
Timo Sollberger (SC Kriens), Mark Marleku (FC Schaffhausen) Abgänge:FC BulleTrainer:
Jean-Philippe LebeauZugänge:
Thoma Monney (FC Biel-Bienne) Abgänge:
Anthony Bürgisser (CS Romontois), Nathan Aymon (?), Nathan Kisisa Kahumba (FC Rotkreuz) FC Grand-SaconnexTrainer:
Raphael Del RossoZugänge:
Leart Zuka (Servette Genf II), Mattéo Anselme (Servette Genf II) Abgänge:
Hajdar Munishi (CS Chênois) FC KreuzlingenTrainer:
Kürsat Ortancioglu, Michael PfisterZugänge:Abgänge:
Lukas Zwahlen (SV Schaffhausen), Andri Zimmermann (USV Eschen-Mauren) FC Lausanne-Sport IITrainer:
Manu HervásZugänge: Abgänge:FC Lugano IITrainer:
Andrea VitaliZugänge:Abgänge:
Damiano Terzi (FC Ascona), Fotios Pseftis (Alemannia Aachen/DEU) FC Luzern IITrainer:
Michel RenggliZugänge:Abgänge:
Ismajl Beka (Grasshopper Club Zürich) FC ParadisoTrainer:
Baldassare Raineri, Vincenzo SaladinoZugänge:Abgänge:
Armand Demalija (Italien), Ezequiel Schelotto (Dubai City FC/VAE) FC SchaffhausenTrainer:
David SesaZugänge: Abgänge:
Mark Marleku (FC Breitenrain), Renato Spachiou (SC YF Juventus) FC Zürich IITrainer:
Burim KukeliZugänge:Abgänge: SC BrühlTrainer:
Denis SondereggerZugänge:Abgänge:
Jean-Paul N Djoli (FC Wil) SC ChamTrainer:
Pascal NussbaumerZugänge:Abgänge:SC KriensTrainer:
Michael WinsauerZugänge:
Lorin Jetzer (BSC Young Boys II), Esey Gebreyesus (FC Aarau) Abgänge:
Timo Sollberger (FC Breitenrain), Dorde Komatovic (FC Wohlen) Vevey-SportsTrainer:
Ali KokollariZugänge:
Nelo Aloise (FC Lonay) Abgänge:
