Brühl startet Neuanfang mit Taner Durdu Der SC Brühl verpflichtet Taner Durdu als neuen Cheftrainer.

Taner Durdu (2.v.l.) übernimmt beim SC Brühl das Ruder. – Foto: SC Brühl

Beim SC Brühl wird der Reset-Knopf gedrückt. Der Tabellenletzte der Bezirksliga 1 hat mit Taner Durdu einen neuen Cheftrainer vorgestellt. Der 55-Jährige übernimmt mit sofortiger Wirkung die Verantwortung für die erste Mannschaft – es ist bereits der dritte Trainerwechsel in dieser Saison.

Nach Arif Cinar und zuletzt Marcel Müller, der Ende Januar 2026 seinen Posten zur Verfügung stellte, soll nun Durdu den sportlichen Neustart einleiten. Brühl steht mit deutlichem Rückstand auf die Konkurrenz am Tabellenende, der Abstand zum rettenden Ufer beträgt acht Punkte. Die Mission Klassenerhalt ist schwierig – doch der Verein setzt auf neue Impulse. Hofmann: "Engagierter und fachlich starker Trainer" Durdu bringt Erfahrung aus höheren Spielklassen mit. In der Saison 2015/16 stand er beim VfL Leverkusen in der Mittelrheinliga an der Seitenlinie. Weitere Stationen waren unter anderem Eintracht Hohkeppel (2018/19) sowie zuletzt der SV Schönenbach, wo er in der Spielzeit 2024/25 in der Bezirksliga 1 in 15 Partien als Trainer verantwortlich war.

In Brühl wird Durdu von den beiden Co-Trainern Okan Durdu und Ivaylo Velinov unterstützt. Der Verein verbindet mit der Verpflichtung klare Erwartungen. „Wir sind sehr glücklich, mit Taner Durdu einen engagierten und fachlich starken Cheftrainer für den SC Brühl gewonnen zu haben“, erklärt der Sportliche Leiter Michael Hofmann. Weiter führt Hofmann aus: „Mit ihm und seinem Trainerteam sind wir zuversichtlich, dass wir einen besseren Zugang zur Mannschaft finden werden und die Spieler wieder ihr volles Potenzial ausschöpfen können.“