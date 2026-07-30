 2026-07-30T07:56:49.385Z

Transfers

Brühl präsentiert seine Zuzüge - Umbruch bei Grand-Saconnex

Transferübersicht: Promotion League

von Redaktion regional-fussball.ch · Heute, 13:39 Uhr · 0 Leser
– Foto: Rocco Bartsch

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TRB Maurer AG
Ruha Baer Immobilien AG
Promotion League CH
Bellinzona
YF Juventus
FC Basel II
FC Zürich II

Alle Zu- und Abgänge auf einen Blick: Die Wechsel der Promotion League werden laufend aktualisiert.

AC Bellinzona
Trainer: Francesco Pargalia
Zugänge:
Abgänge: Jonatan Mayorga (Yverdon Sport FC), Pierrick Moulin (FC Sion), Willy Vogt (FC Motherwell/SCO), Evan Rossier (FC Rapperswil-Jona 1928 AG), Aris Sörensen (KF Llapi/KOS), Mahir Rizvanovic (FC Grand-Saconnex), Noah Godwin (FC Sion II), Fabio Lymann (SC Brühl)

BSC Young Boys II
Trainer: Joel Magnin
Zugänge:
Abgänge: Ruben Salchli (SC Kriens), Fabrice Gwerder (FC Münsingen), Ebrima Colley (Konyaspor/TÜR), Benjamin Kabeya (BSC Young Boys), Elio Rufener (SC Kriens), Mats Seiler (FC Thun), Ramon Nussbaum (FC Schoenberg), Loïc Rumo (FC Thun II)

FC Amical Saint-Prex
Trainer: Andy Laugeois
Zugänge: Lucas Billet (CS Chênois), Stephane Gomes (FC Echallens Région), Brian Atangana (Etoile Carouge FC), Yanis Ayad (FC Stade Lausanne-Ouchy II), Arnaud Morard (FC Echallens Région), Check Adam Ouattara (FC Stade-Lausanne-Ouchy II), Stephane Gomes (FC Echallens Région), Henrique Soares (Lancy FC), Theodore Elsig (Team BEJUNE U19)
Abgänge: David Blackwell (Pully Football), Gaëtan Girardet (FC Forward-Morges), Vincent Hofer (SV Darmstadt 98 II/GER)

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FC Basel II
Trainer: Patrik Baumann
Zugänge: Robin Kamber (BSC Old Boys/VfR Kleinhüningen), Erdin Ismaili (Grasshopper Club Zürich II)
Abgänge: Yannick Schweizer (SV Muttenz), Eliah Jordan (FC Aarau), Marvin Akahomen (SC Kriens), Muhamed Kurtishi (FC Rapperswil-Jona 1928 AG), Damjan Coric (FC Aarau), Kevin Tröndle (SC Kriens), Louis Immanuel Passavant (FC Thun)

FC Bavois
Trainer: Bekim Uka
Zugänge: Tristan Diaz (FC Lausanne-Sport II), Jose Aguilar (FC Bulle), Ali Benelmir (FC Baden), Brayan Jérémie Nzita Bengo (Yverdon Sport FC II), Darko Lötscher (FC Lausanne-Sport II)
Abgänge: Thierno Diallo (FC Stade Nyonnais), Lucas Ribeiro (FC Stade Nyonnais), Gonçalo Filipe Figueiredo Simões (FC Stade Nyonnais) , Loan Guignard (Yverdon Sport FC)

FC Biel-Bienne
Trainer: Samir Chaibeddra
Zugänge: Marko Kuzmanovic (FC Bulle), Nico Stucki (SC Cham), Perceval Essay (FC Coffrane), Georges Etienne Gomis Gomis (SR Delémont), Presley Pululu (FC Schötz), Alton Kadriu (FC Prishtina Bern), Saleh Chihadeh (FC Prishtina Bern), Lion de Oliveira (FC Stade Lausanne-Ouchy)
Abgänge: Modibo Camara (Neuchatel Xamax), Felix Hornung (FC Prishtina Bern), Seydina Doumbia (FC Bulle), Olivier Cassange-Nzimbu (Tarbes Pyrénées/FRA), Emmanuel Mast (FC Solothurn), Mihajlo Veselinovic (Atmosfera Mazeikiai/LIT), Djibrail Dib (?)

FC Breitenrain
Trainer: Alain Villard
Zugänge: Ben Lüthi (SC Cham), Matti Forrer (FC Münsingen), Yll Avdyli (FC Portalban/Gletterens), Kevin Krasniqi (FC Langenthal), Steven Ukoh (FC Prishtina Bern), Damien Buchard (FC Saillon), Noa Matisse Mariano (Team AFF/FFV Fribourg U18)
Abgänge: Luca Schneeberger (FC Prishtina Bern), Pedro Obama (FC Prishtina Bern), Noel Gemperle (FC Münsingen), Adrian Fleury (FC Prishtina Bern), Joel Raphael Campbell (SC YF Juventus), Fabiano Pereira Andrade (?)

FC Bulle
Trainer: Jean-Philippe Lebeau
Zugänge: Seydina Doumbia (FC Biel-Bienne), Allan Khiari (zuetzt Pro Palazzolo/ITA), Samuel Kasongo (zuletzte Yverdon Sport FC), Tony Romain Robert (FC Annecy B/FRA), Ilan Reina (Team AFF-FFV), Matéo Jungo (Thun Berner Oberland II), Luca Gelato (FC Stade Lausanne-Ouchy), Elisio Antunes (Meyrin FC), Hervé Lévi Matondo (Vevey-Sports), Valentin Nushi (FC Bassecourt), Ardit Meha (CS Romontois)
Abgänge: Marko Kuzmanovic (FC Biel-Bienne), Mathis Dind (Neuchatel Xamax), Tom Murith (SV Muttenz), Brandon Onkony (FC Bôle), Dennis Wyder (FC Prishtina Bern), Benjamin Debons (CS Romontois), Valton Behrami (FC Grand-Saconnex), Jose Aguilar (FC Bavois), Killian Ropraz (FC La Tour/Le Pâquier), Matteo Martina (?)

FC Grand-Saconnex
Trainer: Jean-Michel Aeby
Zugänge: Espedi Kungi (CS Chênois), Valton Behrami (FC Bulle), Leo Gomez (Meyrin FC), Azihar Mhoumadi (Lancy FC), Fabio André Lopes Correia (Lancy FC), Vincent Ruefli (Etoile Carouge FC), Jules Tomas (CS Chênois), Ertem Bello (FC Veyrier Sports), Thomas Perchaud (FC Stade Nyonnais), Ardonit Selimi (Servette Genf II), Luca Scandurra (Servette Genf II), Romain Gaud (Servette Genf II), Fadi Ndiyo (Servette Genf II), Mahir Rizvanovic (AC Bellinzona)
Abgänge: Yannis Kali (USI Azzurri), Marvin Lyoth (Lancy FC), Matteo Regillo (FC Stade Nyonnais), Valton Behrami (USI Azzurri), Ismael Mpambani (FC Versoix), Leart Zuka (Servette Genf II), Mathis Holcbecher (Etoile Carouge FC), Gabriel Passi Mafuta (?), Yannis Sghaier (?), Sebastian Cid (?), Kilian Pagliuca (?)

FC Kreuzlingen
Trainer: Kürsat Ortancioglu
Zugänge: Robin Belser (SV Schaffhausen), Sandro Di Nucci (SC Brühl), Leart Zeqiri (SC Brühl), Giosué Capozzi (SC Brühl), Bleron Mustafa (FC St. Gallen U18), David Rajic (SC Winterthur United), Mihael Cavar (Zug 94)
Abgänge: Pascal Geisselhardt (FC Tägerwilen), Luca Diego Ianzano (Sportfreunde Eichen-Krombach/GER), Gabriel Selmanaj (Zürich City SC), Jeremy Chukwudum (FC Wil II), Noé Nguy-yi (FC Rapperswil-Jona 1928 AG), Elia Bartolomeo (FC Frauenfeld)

FC Lugano II
Trainer: Andrea Vitali
Zugänge:
Abgänge: Yuri Peverelli (Neuchatel Xamax), David Piffero (US Semine), Ilias Chakor (FC Ascona), Nathan Pellanda (FC Locarno)

FC Luzern II
Trainer: Christian Schwegler
Zugänge: Ronaldo Dantas Fernandes (FC Vaduz)
Abgänge: Mauricio Willimann (SC Kriens), Yannis Studer (FC Langenthal), Nemanja Zaric (FK Zeleznicar Pancevo/SER), Marijan Urtic (Rücktritt), Dejvid Kabashi (?), Aaron Moos (?), Robert Kukeli (?), Bleon Xhemaili (?)

FC Paradiso
Trainer: Andrea Agostinelli
Zugänge: Santiago Mateucci (Coghinas/ITA), Aleksandar Babic (FC Black Stars Basel), Niccolo Spinelli (FC Collina d'Oro), Rion Xhemaili (FC Langenthal), Giancarlo Mercuri (Italien), Erduan Smajli (zuletzt FC Prishtina Bern)
Abgänge: Samuel Delli Carri (FC Mendrisio), Davud Sylaj (SC Gjilani/KOS), Liam Bollati (AC Taverne), Romeo Morandi (FC Locarno), Giovanni D`Aprile (FC Crotone), Tician Tushi (?), Hozan Rawan Osman (?), Giovanni Ciro D'Agostino (?), Sabir Agougil (?)

FC Schaffhausen
Trainer: David Sesa
Zugänge: Carmine Chiappetta (FC Winterthur II), Florian Schuler (SC Cham), Angelo Campos (FC Vaduz), Rijad Saliji (FC Rapperswil-Jona 1928 AG), Adonis Ajeti (FC Rapperswil-Jona 1928 AG)
Abgänge: Raphael Radtke (FC Luzern)

FC Zürich II
Trainer: Burim Kukeli
Zugänge: Dylan Horta Antelo (FC Seefeld), Nico Wenger (FC Wiedikon)
Abgänge: Marius Kaiser (FC Schötz), Egézon Dauti (FC Kosova), Selim Turping (AS Jeunesse Esch/LUX), Pirosch Fischer (FC Wil), Isaiah Okafor (FC Wil)

SC Brühl
Trainer: Denis Sonderegger
Zugänge: Amir Abdiji (SCR Altach Juniors/AUT), Rafet Baralija (FC Vaduz II), David Mistrafovic (HSK Posusje/KRO), Fabio Lymann (AC Bellinzona), Gabriele Razzetti (SC Brühl II), Christoph Gschwend (SC Brühl II), Gioele Parente (FC St. Gallen II)
Abgänge: Marin Cavar (USV Eschen-Mauren), Jannis Link (FC Uzwil), Luan Abazi (KF Dardania St. Gallen), Brendon Abazi (FC Kosova), Sandro Di Nucci (FC Kreuzlingen), Leart Zeqiri (FC Kreuzlingen), Giosué Capozzi (FC Kreuzlingen), Mika Mettler (Schwarz-Weiss Bregenz/AUT)

SC Cham
Trainer: Pascal Nussbaumer
Zugänge: Jorge Facal (SC Kriens), Lars Hunn (FC Baden), André Ribeiro (FC Rapperswil-Jona 1928 AG), Luca Heuberger (FC Langenthal), Jan Peter Zaugg (FC Thun II), Florian Kamberi (FC Rapperswil-Jona 1928 AG)
Abgänge: Joël Ris (SC Emmen), Ben Lüthi (FC Breitenrain), Florian Schuler (FC Schaffhausen), Nico Stucki (FC Biel-Bienne), Stevan Lujic (FC Rotkreuz)

SC YF Juventus
Trainer:
Zugänge: Marc Figueiredo (FC Wettswil-Bonstetten), Joel Raphael Campbell (FC Breitenrain), Marvin Assane (FC Dietikon)
Abgänge: Simon Tschopp (FC Baden)

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