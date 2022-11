Brühl fährt nach Luzern zum Tabellenführer Promotion League: Luzern II - Brühl SG

Das hätte anfangs der Saison wohl niemand gedacht, als die zweite Mannschaft des FC Luzern aus der 1. Liga Classic in die Promo League aufstieg, und das nicht aufgrund einer sportlichen Glanzleistung, sondern dank einer «Wildcard»: Luzern II ist Tabellenführer in der Promotion League, hat in den bisherigen 14 Spielen zehnmal gewonnen und zweimal Unentschieden gespielt.

Niederlagen gab es nur gegen Breitenrain und Chiasso. Damit scheint die junge Truppe auch ziemlich unbeeindruckt vom «Kasperletheater» in der Luzerner Führungsriege. Da seien zwei starke Jahrgänge bei Luzerns U21 zusammengekommen, weiss Brühls Trainer Denis Sonderegger.



Anders Brühl: Hier scheint man nach einem starken Einstieg in die Saison mittlerweile in einer – hoffentlich – zwischenzeitlichen Krise: In den letzten acht Spielen gab es keinen Vollerfolg mehr, nur drei Punkte aus drei Unentschieden.