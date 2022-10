Brühl: Ein Mittwochspiel gegen Basel II Promotion League: Basel II - Brühl SG

Mit dem FC Basel II gastiert eine der fünf U21-Mannschaften beim SC Brühl im PGS. Basel liegt mit 19 Punkten aus elf Spielen im Mittelfeld – vor dem SC Brühl – und hat zuletzt zweimal gewonnen. Wie alle U21-Teams der Liga ist auch Basels zweite Mannschaft schwer einzuschätzen. Da jedoch auch die Super League eine englische Woche absolviert, ist davon auszugehen, dass nicht allzu viele Spieler aus der ersten Mannschaft hier zum Einsatz kommen; und gerade dieser Faktor macht die U21-Mannschaften unberechenbar.

Brühls Trainer, Denis Sonderegger, ist froh, dass seine Mannschaft dieses Mittwochspiel zuhause austragen kann. Lange Reisen – wie letztmals an einem Mittwoch zu Etoile Carouge nach Genf – sind für die Spieler, die meist noch einer Arbeit nachgehen oder studieren, strapaziös. Allerdings: «Gegen Basel müssen wir die Aggressivität gegen den Ball und die Chancenauswertung verbessern», sagt Sonderegger, «wir haben Chancen, aber zuletzt konnten wir sie nicht mehr in Tore ummünzen.» Immerhin: In sechs Heimspiel musste sich der SC Brühl in dieser Saison noch nie geschlagen geben, trotz einer Baisse in den letzten Wochen. Hält die Serie auch gegen Basel?

Es fehlen am Mittwoch André Neitzke, der wegen Rot ein drittes und letztes Mal pausieren muss, sowie Boris Prokopic, der seine Gelben Karten absitzt. Damit fehlen zwei Spieler, die zu Beginn der Saison als wichtige Teamstützen gehandelt wurden, mittlerweile aber häufiger neben als auf dem Platz sind.