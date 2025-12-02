– Foto: Sebastian Harbke/Verein

Brühl-Cup setzt ein Ausrufezeichen im regionalen Hallenfußball TSV Genkingen lädt Anfang Januar 2026 zu zwei Turnier-Highlights ein. Tradition, Leidenschaft und große Fußballbühne in der Sporthalle Sonnenbühl. Anmeldungen sind noch möglich.

Der TSV Genkingen eröffnet das neue Sportjahr erneut mit zwei festen Größen im regionalen Hallenfußball. Am 3. und 4. Januar 2026 findet in der Sporthalle Sonnenbühl die mittlerweile 10. Auflage des Brühl-Cups statt – ein Wettbewerb, der sich längst als unverzichtbarer Termin im Kalender vieler Mannschaften etabliert hat. Die Gastgeber setzen dabei auf Bewährtes: ein Turnier, das sportlichen Ehrgeiz mit echter Hallenleidenschaft verbindet und Teams aus der ganzen Region anzieht.

Tradition trifft auf moderne Bedingungen

Die Sporthalle bietet den teilnehmenden Mannschaften optimale Voraussetzungen. Hier wird gespielt, gelitten, gejubelt – und das alles in einer Umgebung, die sportliche Qualität und familiäre Atmosphäre vereint. Dieser Mix bleibt der Schlüssel zur besonderen Strahlkraft des Turniers. Das schafft den Rahmen für intensive Begegnungen, bei denen Technik, Tempo und Teamgeist auf engem Raum aufeinandertreffen. Die AH-Mitternachtsgala als Auftaktfeuerwerk

Bereits am 3. Januar steigt die 4. AH-Mitternachtsgala, die sich in den vergangenen Jahren ihren ganz eigenen Ruf erarbeitet hat. Mit einem starken Teilnehmerfeld, spannenden Partien und einer bemerkenswerten Zuschauerkulisse hat sie sich fest im regionalen Fußballgedächtnis verankert.

Sportliche Intensität und emotionale Momente

Der Brühl-Cup selbst verspricht auch in seiner Jubiläumsausgabe packende Spiele. Teams aus der gesamten Region treffen aufeinander – in Begegnungen, die durch Fairness und Wettkampfgeist geprägt sind. Jede Aktion, jeder Ballkontakt, jedes Tor trägt in der Halle eine eigene Wucht. Der Klang der Bande, das Echo der Menge und die kurzen, intensiven Spielphasen machen das Turnier zu einer Bühne für Emotionen und sportliche Klasse. Mehr als Fußball: Ein Erlebnis für Teams und Zuschauer

Neben dem sportlichen Geschehen setzt der TSV Genkingen auf ein Umfeld, das den Besuch abrundet. Für die Zuschauer herrscht eine fantastische Stimmung, getragen von vielen Fans, die die Halle traditionell gut füllen. Dazu kommt eine leckere Verpflegung im Hallenbereich, die das Turnier zu einem stimmigen Gesamterlebnis macht. Attraktive Preise für Mannschaften und herausragende Einzelspieler setzen zusätzliche sportliche Akzente.