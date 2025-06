Brüggener Doppelwechsel nach Waldniel geplatzt

Der SC hatte beide im Frühjahr noch als Neutransfers verkündet. „Ich bin heiß auf das, was kommt“ und „Ich wollte unbedingt Teil dieses Neuaufbaus sein“, ließen sich die beiden damals in Pressemitteilungen zitieren. Es kam nun anders: „Sandro Meyer und Marvin Löw haben uns über den Abteilungsleiter von TuRa Brüggen mitgeteilt, dass sie entgegen vorherigen Absprachen nicht zum SC Waldniel wechseln und stattdessen bei ihrem aktuellen Verein bleiben möchten. Grundsätzlich ist diese Entscheidung selbstverständlich legitim – der Zeitpunkt und insbesondere die Art und Weise werfen jedoch Fragen auf“, erklärte Waldniels Sportlicher Leiter Stefan Heinrichs.

Beide Akteure für Brüggen wichtig

Während der Unmut bei Waldniel groß ist, freut man sich in Brüggen. Immerhin zählt gerade Meyer in den letzten Jahren immer zu den treffsichersten Spielern der Mannschaft. Ersatz zu bekommen für Meyer ist für den SC kaum noch möglich. Brüggens Trainer Markus Müller hatte sich mit dem Abschied schon zähneknirschend abgefunden. Dann die Wende. „Wir sind auf beide Spieler nicht aktiv zugegangen. Wir haben immer nur gesagt, dass wenn irgendetwas ist, sich beide melden können. Es fanden dann Gespräche statt, die Mannschaftsfahrten waren dann ein ausschlaggebender Punkt. Beide Spieler haben dann gesagt, dass sie ihren Teil dazu beitragen wollen, um eine erfolgreiche Saison 2025/26 bei TuRa Brüggen zu spielen“, so Müller, der beide Spieler in Schutz nimmt, gleichzeitig aber auch Verständnis für die Situation der Waldnieler hat: „Natürlich ist die Situation bescheiden. Doch gerade in Amateurfußball steht der Mensch und Spaß im Vordergrund. Wir freuen uns total, dass beide Spieler bei uns bleiben. Wir hoffen, dass nichts bei den Jungs hängen bleibt, aber auch gerade zwischen den Vereinen“, sagt Müller.