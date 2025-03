Brüggen-Wahnsinn, gnadenlose Gnadentaler und starke SVG

_______________

SV Uedesheim – SpVg Odenkirchen 1:1

SV Uedesheim: Burak Gürpinar, Yasuhito Sunohara, Daniel Ferber, Jonas Hellenkamp (90. Shintaro Ominami), Lukasz Koziatek, Kevin Zorn, Kevin Block, Christos Pappas, Alejandro Pellico Narciandi, Malik Koco, Florian Hillebrand - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez

SpVg Odenkirchen: Paul Breitewischer, Marcel Schulz, Tobias Krämer, Tom Salentin, Philip Welzer, Tobias Kamper, Robin Wolf, Luke Schmitz (71. Andrej Ferderer), Philipp Bäger, Mehmet-Kaan Ilgörmez (46. Semir Purisevic), Simon Leuchtenberg (62. Nourlaye Bance) (83. Felix Zimmermann) - Trainer: Simon Sommer

Schiedsrichter: Uwe Peuser (Moers) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Ajdin Koco (37.), 1:1 Robin Wolf (52.)



1. FC Grevenbroich-Süd – Sportfreunde Neuwerk 1:1

1. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Ismail Günsel, Jannes Bienert, Luca Peters, Ensar Krasniqi, Erol Dzaferi (90. Ermal Maqkaj), Muhammed Arda Öztürk, Flamur Berisha, Berkay Köktürk (63. Fatih Yaman), Marcel Hensel, Gökan Lekesiz (90. Ahghas Newton) - Trainer: Botan Melik

Sportfreunde Neuwerk: Phillip Beckers, Özgür Sezgin, Michael Hermes, Tristan Yannick Benten, Marc Nickels, Bonko Smoljanovic (82. Malte Krüger), Lasse Buschmann (90. Mohammed Amraoui), Leon Jansen, Sean Herrmann, Serkan Pacali (89. Dominik Klouth), Marwan El Khoulati Haroun - Trainer: Erdogan Karaca

Schiedsrichter: Sam Zergan - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Berkay Köktürk (26.), 1:1 Özgür Sezgin (66. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Ensar Krasniqi (57./1. FC Grevenbroich-Süd/Krasniqi kommt im Mittelfeld in einem Zweikampf zu spät und sieht dafür die Ampelkarte. Fie erste ge)

Besondere Vorkommnisse: Özgür Sezgin (Sportfreunde Neuwerk) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Jan Müller (50.).



OSV Meerbusch – 1. FC Mönchengladbach 4:0

OSV Meerbusch: Fynn Plankermann, Luca Finn Pohlmann, Kennet Kaminski, Andrea Spada (80. Quinn Kessel), Ioannis Alexiou, Marvin Höffges (74. Erijon Syla), Angelo Recker (70. Luca Oliver Handke), Frederic Klausner (74. Peter Gronau), Joshua Hossfeld, Tim Tetzlaff, Marc Rommel (70. Noah Papenfuss) - Trainer: Ingmar Putz

1. FC Mönchengladbach: Elias Wilms, Lukas Dieninghoff, Adam Mesrour, Florian Torrens (76. Dominik Zagrovic), Leon Azemi, Hannes Lingel, Jan Pflipsen, Erjon Duriqi (60. Parviz Sara Moghaddam), Vincent Schleifer, Leo Stegner, Toufic Kanaan (64. Alessio Hyka) - Trainer: Michael Stegner

Schiedsrichter: Enes Krupic (Moers) - Zuschauer: 90

Tore: 1:0 Marc Rommel (5.), 2:0 Marc Rommel (19.), 3:0 Marc Rommel (58. Foulelfmeter), 4:0 Frederic Klausner (65.)



TuS Wickrath – CSV Marathon Krefeld 2:1

TuS Wickrath: Juel Maurice Lescher, Moritz Virkus, Dennis Coenen (46. Jan Meuser), Tom Baulig, Dennis Richter (46. Tayfun Yilmaz), Max Käppler, Moritz Lambertz, Emanuel Dacosta Boloko, Erdem Yildiray Eroglu, Phil Engels (46. Niklas Clemens), Niek Gabriel Mäder - Trainer: Dirk Horn - Trainer: Gianluca Nurra

CSV Marathon Krefeld: Lukas Wiebus, Sebastian Peschel (72. Ilay Baris), Marcel Lüft, Lars Wellmans, Stefan Giesen (52. Murat Aslan), Emre Özkaya, Daniel Sperling, David Wieczorek, Semih Cakir, Petar Popovic (70. Gianni Wittenberg) - Trainer: Onur Özkaya - Trainer: Ümit Özkaya

Schiedsrichter: Nina Schmitz (Grevenbroich/Neuss) - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Petar Popovic (33. Foulelfmeter), 1:1 Niek Gabriel Mäder (45.), 2:1 Niek Gabriel Mäder (55.)



SSV Grefrath 1910/24 – TSV Meerbusch II 1:2

SSV Grefrath 1910/24: Felix Misko, Christopher Claeren, Fynn Glutting, Lorik Rashkaj (89. Jan Lauterbach), Jan Nils Klinkenberg, Gerrit Lenssen, David Pries, Lukas Tölle, Niklas Schmitz, Luis Neber (46. Sven Keller) (74. Tobias Reichardt), Vensan Klicic - Trainer: Tobias Reichardt - Trainer: Michael Holthausen

TSV Meerbusch II: Lars Kruse, Quinton Washington, Mohamed Ghait, Yusuf Sahin, Jan Ziebell, Junior Rainer Dos Santos Steuer, Timo Fabian Kaufmann, Nils Christian Werner, Tarique Maurice Hurd (78. Ammar Kiwani), Edi Muhamed Haliti, Oleh Haranovskyi

Schiedsrichter: Tristan Strunk (Xanten) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Quinton Washington (56.), 2:0 Tarique Maurice Hurd (76.), 1:2 David Pries (90.+3)



Red Stars Mönchengladbach – SVG Neuss-Weissenberg 1:4

Red Stars Mönchengladbach: Igor Gunko, Alexander Chilko (69. Yaroslav Yakymenko), Marc Klunk, Samuelson Forestal, Ilja Lichtenwald, Wadim Kuliew, Serhii Tsoi, Kostiantyn Melnychuk, Evgenij Pogorelov (35. Sirwan Samir Quassem), Stanislav Shkurka, Mohamed Hussein - Trainer: Marat Surtebayev

SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Baris Gürpinar (76. Josua Kaniecki), Tom Nilgen, Melwin Sikinger, Daniel Marcel Becker, Mario Dundovic (65. Osarumen Elliot Lawrence), Paul Winkelmann, Dennis Brune, Bryan Schomann (77. Ben Luca Schmidt), Antonio Primorac, Tom-Benjamin Seidel - Trainer: Dirk Schneider

Schiedsrichter: Seyfullah Pakel - Zuschauer: 55

Tore: 0:1 Dennis Brune (27.), 0:2 Daniel Marcel Becker (40.), 0:3 Antonio Primorac (49.), 0:4 Tom-Benjamin Seidel (71.), 1:4 Mohamed Hussein (85.)



DJK Gnadental – SC St. Tönis 1911/20 II 5:0

DJK Gnadental: Nico Bayer, Malte Hauenstein (73. Alexander Nuss), Marvin Meirich (60. Samir Derris), Leon Borkowski (67. Marinus Sebastian Dassen), Fatih Ferhat Sakar (81. Sebastian Michalsky), Tarik Mavili, Necirwan Khalil Mohammad, Stephan Wanneck, Carl Mergenthal, Maurice Girke - Trainer: Sebastian Michalsky

SC St. Tönis 1911/20 II: Luke Winter, Mark Dettmers (53. Tobias Müller), Leonard Stiels, Fynn Fruhen (46. Ben Cedric Horst), Magnus Elmar Schlenger, Nils Van Afferden, Tim Couball, Fabio Mariano, Connor Michaelis, Lucas Noczenski, Philipp Horster - Trainer: Dominic Geltenpoth - Trainer: Michele Mariano

Schiedsrichter: Hüdai Faikoglu - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Maurice Girke (15.), 2:0 Tarik Mavili (34.), 3:0 Tarik Mavili (46.), 4:0 Malte Hauenstein (49.), 5:0 Maurice Girke (63.)



DJK VfL Willich – TuRa Brüggen 4:6

DJK VfL Willich: Julius Christ, Nico In Het Panhuis, Malte Stamm, Yannik Toholt, Lukas Binger (46. Mike Schulze), Nils Reiher, Hussein Nadir (70. Dimitrios Triantafyllidis), Jonas Christopher Doerkes (67. Mark Steckelbroeck), Safer Erdogan (78. Marvin Burgartz), Vladislav Kochoutine, Lucas Tanzhaus (53. Leon Troschka) - Trainer: Dennis Krause

TuRa Brüggen: Steven Salentin, Dennis Greven, Volkan Akyil (78. Fabian Wick), Christos Tsopanides, Philipp Cox, Nedim Akkus, Kacper Ciupa, Robin Hürckmans, Justin Samuel Pahl (78. Luca Drießen), Nils Bonsels, Mehmet Akkus (64. Meshach Djabare) - Trainer: Timo Vootz - Trainer: Markus Müller

Schiedsrichter: Kai Conrads (Mönchengladbach) - Zuschauer: 144

Tore: 0:1 Mehmet Akkus (6.), 0:2 Kacper Ciupa (10.), 1:2 Lucas Tanzhaus (30.), 2:2 Lukas Binger (35.), 3:2 Safer Erdogan (37.), 3:3 Nils Bonsels (51.), 3:4 Justin Samuel Pahl (52.), 4:4 Vladislav Kochoutine (61.), 4:5 Philipp Cox (77.), 4:6 Luca Drießen (90.+3)

Das sind die nächsten Spieltage

23. Spieltag

Sa., 15.03.25 18:30 Uhr SpVg Odenkirchen - 1. FC Grevenbroich-Süd

So., 16.03.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - DJK VfL Willich

So., 16.03.25 15:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SV Uedesheim

So., 16.03.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch II - OSV Meerbusch

So., 16.03.25 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - TSV Bayer Dormagen

So., 16.03.25 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TuS Wickrath

So., 16.03.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - Red Stars Mönchengladbach

So., 16.03.25 17:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - DJK Gnadental



24. Spieltag

Fr., 21.03.25 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SV Uedesheim

Fr., 21.03.25 20:00 Uhr TuS Wickrath - TuRa Brüggen

So., 23.03.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch II - 1. FC Mönchengladbach

So., 23.03.25 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - CSV Marathon Krefeld

So., 23.03.25 15:00 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - SC St. Tönis 1911/20 II

So., 23.03.25 15:15 Uhr Red Stars Mönchengladbach - Sportfreunde Neuwerk

So., 23.03.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - SVG Neuss-Weissenberg

So., 23.03.25 15:30 Uhr DJK VfL Willich - SpVg Odenkirchen