Brüggen und Wickrath zeigen ein packendes Spiel. – Foto: Markus Verwimp

Brüggen und Wickrath liefern sich Schlagabtausch Sechs Tore, ein verschossener Elfmeter, ein Freistoß-Hammer: Das Spiel zwischen TuRa Brüggen und TuS Wickrath hatte am zweiten Spieltag einiges zu boten.

Ein Muster der Vorsaison bei TuRa Brüggen war es, Punkte mit späten Treffern noch in der Nachspielzeit zu gewinnen. Diese Qualität hat die Mannschaft nun auch in die neue Spielzeit mit übernommen: Mit zwei Toren nach der 90. Minute sicherte sich Brüggen am zweiten Spieltag einen turbulenten 4:2-Sieg gegen TuS Wickrath. „Alle Zuschauer haben ein rassiges Spiel zu sehen bekommen. Und wer nicht gewusst hätte, dass es ein Bezirksliga-Spiel ist, hätte die Partie auch eine Liga höher einstufen können. Es waren zwei taktisch sehr gut eingestellte Mannschaften mit einer hohen individuellen Qualität“, sagt Brüggens Trainer Markus Müller nach dem Spiel.

Gestern, 15:30 Uhr TuRa Brüggen Brüggen TuS Wickrath TuS Wickrath 4 2 Zunächst brachte Kacper Ciupa Brüggen in der 21. Minute in Führung. Kurz darauf vergab Wickrath durch Blessing Agyapong einen Elfmeter, da sein Schuss erst gegen den Innenpfosten flog und anschließend vom Kopf des Torhüters abprallte. Mit dem Seitenwechsel kam Wickrath stärker auf: Agyapong erzielte in der 53. Minute den 1:1-Ausgleich und Petar Popovic erhöhte für die Gäste auf 2:1 (55. Minute).

„Mit der Führung für Wickrath gab es für mich zwei Möglichkeiten: Entweder kippt das Spiel jetzt in eine ganz andere Richtung oder wir behalten die Köpfe oben und beweisen Moral“, sagt Müller. Seine Mannschaft entschied sich für die zweite Option und glich nur vier Minuten später durch Dennis Coenen zum 2:2 aus. In der Nachspielzeit bekam Brüggen dann einen Freistoß und etwa 30 Metern – Nils Bonsels hämmert den Ball zum 3:2 in den Winkel. „Wahnsinn. Den haut er überragend ins Tor“, so Müller. Kurz darauf gelang Ciupa mit einem Weitschuss über den aufgerückten Wickrather Torhüter noch das 4:2. „Wir hatten das glücklichere Ende auf unserer Seite. Das Spiel hätte auch 5:5 oder 6:6 ausgehen können. Wenn beide Mannschaften so weiter machen, sehe ich beide im oberen Tabellendrittel“, sagt Müller. Für Brüggen war es nach dem Auftakt-Remis gegen Thomasstadt Kempen (1:1) der erste Saisonsieg. Wickrath gewann vergangene Woche zumindest 3:0 gegen St. Tönis II.