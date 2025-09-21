Brüggen & Odenkirchen gewinnen Topspiele, Kempen jubelt

Spannung pur am Wochenende in der Bezirksliga, Gruppe 3: Die SpVg Odenkirchen gewann das Topduell bei den Sportfreunden Neuwerk knapp mit 2:1, während TuRa Brüggen mit einem deutlichen 4:0-Erfolg gegen den VfL Tönisberg seine Ambitionen eindrucksvoll unterstrich. Thomasstadt Kempen darf am 6. Spieltag ebenfalls jubeln, der 1. FC Viersen und der SV Lürrip bleiben punktlos.

Im Derby setzte sich der 1. FC Mönchengladbach knapp durch. Den entscheidenden Treffer markierte Abel Calenus nach 21 Minuten per Strafstoß. Der 1. FC Viersen bleibt damit punktlos und steht in der kommenden Woche vor dem wichtigen Duell mit dem ebenfalls punktlosen SV Lürrip, denn ....

... der Aufsteiger war beim TuS Wickrath chancenlos. Dreifachtorschütze Niek Gabriel Mäder legte den Grundstein, ehe Ruben Bruß und Petar Popovic nachlegten. Am Ende stand ein deutlicher 7:2-Erfolg, der durch zwei späte Gegentreffer nur kurz getrübt wurde. Wickrath springt auf Rang drei.

Ein frühes Gegentor durch Tom Genzen brachte die DJK Fortuna Dilkrath bereits nach zwei Minuten in Rückstand. Doch die Gastgeber steckten nicht auf: Moritz Andreas Grafen nutzte kurz vor der Pause seine Chance und glich zum 1:1 aus. Mit dem Punkt kann Aufsteiger SC Union Nettetal II besser leben als der "frühere" Tabellenführer Dilkrath.

Ein intensives Duell lieferten sich die Sportfreunde Neuwerk und die SpVg Odenkirchen, das die Zuschauer über weite Strecken in Atem hielt. Die Gastgeber legten nach knapp einer halben Stunde vor: Marwan El Khoulati Haroun verwandelte eine sehenswerte Kombination zur 1:0-Führung. Doch die Freude währte nicht lange, denn nur vier Minuten später glich Andrej Ferderer nach energischem Nachsetzen aus. Die Gäste blieben am Drücker und nutzten die nächste Gelegenheit eiskalt, erneut war es Ferderer, der nach 38 Minuten zur 2:1-Führung traf. In der zweiten Halbzeit stemmte sich Neuwerk mit viel Einsatz gegen die drohende Niederlage, aber Odenkirchen brachte den Vorsprung über die Zeit und bleibt ungeschlagen. Für die Tabellenführung reicht es wegen des Torverhältnisses aber nicht.

Ein früher Platzverweis gegen Türkiyemspor Mönchengladbach stellte die Weichen: Der TSV Krefeld-Bockum nutzte die Überzahl konsequent. Besonders Christian Tönnißen glänzte mit einem Doppelpack, weitere Treffer steuerten Pasthy, Celik, Do und Fofana Ba bei. Bockum hat mit neun Zählern jetzt auch drei mehr als der Aufsteiger aus der Vitusstadt.

Klar dominierte der OSV Meerbusch sein Heimspiel gegen den VfR Krefeld-Fischeln. Schon vor der Pause traf Marc Rommel, nach dem Seitenwechsel erhöhten Ben Israil, Lars Stieger und Ioannis Alexiou per Elfmeter auf 4:0. Der OSV hält den Kontakt zu den Top-Teams, Fischeln muss den Blick nach unten richten.

Dramatik pur in Krefeld: Alya Keita traf doppelt für Thomasstadt Kempen, doch Ilay Baris glich beide Male für den CSV Marathon Krefeld aus. In der Nachspielzeit entschied schließlich Joker Dominique Strathe die Partie zum 3:2 für die Gäste, die auf Platz elf vorpreschen und bester Aufsteiger der Liga sind.

Vor heimischer Kulisse setzte sich TuRa Brüggen klar gegen den VfL Tönisberg durch und zeigte dabei über 90 Minuten eine reife Vorstellung. Schon in der Anfangsphase war das Team von Trainer Markus Müller tonangebend, in der 16. Minute markierte Mehmet Akkus das 1:0. Die Gäste hielten zwar kämpferisch dagegen, fanden aber offensiv kaum Lösungen. Kurz vor der Pause erhöhte Erik Pöhler nach einem Eckball auf 2:0, womit die Richtung endgültig vorgegeben war. Nach dem Seitenwechsel spielte Brüggen weiter zielstrebig nach vorne und entschied die Partie mit einem Doppelschlag binnen zwei Minuten: Nils Bonsels traf in der 65. und 67. Minute und stellte damit den 4:0-Endstand her. Das Ergebnis garantiert Brüggen die Tabellenführung, und der VfL Tönisberg gehört mit nun sieben Zählern Rückstand erstmal nicht mehr zum Anwärterkreis auf die Landesliga.

Die Gäste des SSV Grefrath erwischten den besseren Start und führten nach nur vier Minuten durch Gerrit Lenssen. Zwar glich Felix Seifert per Elfmeter aus, doch Sven Keller und Tim Weiner stellten den Auswärtssieg sicher. Bitter für den SC St. Tönis II: der Platzverweis für Leonard Stiels kurz vor Schluss. Grefrath gehört nun zu den formstärksten Teams der Liga, steht aber mit zehn Punkten auf Rang sieben im rechnerischen Mittelfeld.

____

Das sind die nächsten Spieltage

7. Spieltag

Fr., 26.09.25 20:00 Uhr SV Lürrip - 1. FC Viersen

Sa., 27.09.25 17:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - OSV Meerbusch

Sa., 27.09.25 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - DJK Fortuna Dilkrath

So., 28.09.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - 1. FC Mönchengladbach

So., 28.09.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - TuRa Brüggen

So., 28.09.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - Sportfreunde Neuwerk

So., 28.09.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - SC St. Tönis 1911/20 II

So., 28.09.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - TuS Wickrath

So., 28.09.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TSV Krefeld-Bockum



8. Spieltag

Fr., 03.10.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - Thomasstadt Kempen

Fr., 03.10.25 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Türkiyemspor Mönchengladbach

Fr., 03.10.25 20:00 Uhr TuS Wickrath - SSV Grefrath 1910/24

So., 05.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - VfR Krefeld-Fischeln

So., 05.10.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SpVg Odenkirchen

So., 05.10.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - CSV Marathon Krefeld

So., 05.10.25 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SV Lürrip

So., 05.10.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - VfL Tönisberg

So., 05.10.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SC Union Nettetal II