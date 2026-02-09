Brüggen mit dem etwas glücklicheren Ende gegen Wickrath

Im Duell gegen einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt zog Türkiyemspor mit 0:3 bei Thomasstadt Kempen den Kürzeren. Während Kempen wichtige Punkte für den Ligaverbleib holte, rutschte Türkiyemspor auf Platz 17 ab. Dahinter ist nur noch der bereits zurückgezogene und sicher abgestiegene SV Lürrip. Doch auch die anderen regionalen Kellerteams punkteten nicht: 1. FC Mönchengladbach unterlag schon am Donnerstag Fortuna Dilkrath mit 3:5 und Union Nettetal II verlor gegen CSV Marathon Krefeld mit 0:3.

Der 1. FC Viersen musste die letzten 20 Minuten in Unterzahl spielen und belohnte sich trotz des zwischenzeitlichen Ausgleiches von Kevin Weggen in der 78. Minute gegen St. Tönis II nicht. Kurz vor Schluss besorgte St. Tönis den 2:1-Endstand, wodurch auch Viersen weiter mit nur elf Punkten auf dem Relegationsplatz 15 im gefährdeten Bereich liegt.