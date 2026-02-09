Brüggen mit dem etwas glücklicheren Ende gegen Wickrath

TuS Wickrath hat in der Bezirksliga am Freitagabend eine tolle Leistung gezeigt und musste sich doch etwas unglücklich mit 0:1 TuRa Brüggen beugen. In der ersten Halbzeit war im Mönchengladbacher Süden ein intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten zu sehen.
Wickrath Stürmer Niek Mäder ließ einige gute Chancen am Anfang ungenutzt, bevor auch Brüggen besser ins Spiel kam und ebenfalls gute Möglichkeiten ausließ. In der 34. Minute wehrte Wickraths Torwart Tim Bekkers eine Chance von Nils Bonsels, der frei zum Abschluss kam, zur Ecke. Kurz vor der Pause verpasste Silvio Cancian für Wickrath nach einer Ecke die Führung (45.+1) und die wohl verdiente Belohnung für eine starke erste Halbzeit.
In der zweiten Hälfte positionierte sich der nominelle Favorit Brüggen dann etwas tiefer und wollte den Gegner etwas mehr kommen lassen. Dies führte schnell zum Erfolg: In einen langen Ball musste Nils Bonsels nur noch den Fuß rein halten zum Brüggener 1:0 (52.). Weitere Chancen, um nachzulegen, verpasste TuRa in der Folge und setzte weiter auf Konterchancen. Wickrath bot lange nicht so viel, kam aber spät noch mal zu einer Chance durch Petar Popovic (84.). Kurz vor Schluss ließ Jan Grylak noch einen Foulelfmeter für Brüggen liegen (89.). „Wie die Mannschaft es runtergespielt hat, da muss ich den Hut ziehen“, so Müller. Es blieb beim 0:1.
„Es war ein intensives Spiel, das von beiden Mannschaften hochklassig geführt war“, betonte Müller. „Kompliment an Wickrath, sie waren taktisch sehr gut eingestellt“, lobte er den Gegner. „Am Ende waren wir die Glücklichen, die das Spiel vielleicht einen Tick mehr wollten“, resümierte er. Wickrath werde aktuell bei den Ergebnissen unter Wert geschlagen.
Wickrath-Coach Gianluca Nurra zog dieses Fazit: „In einer besseren ersten Halbzeit konnten wir uns nicht belohnen und am Ende war es ein Spiel auf Augenhöhe. Wer das erste Tor schießt, gewinnt und Brüggen hatte an dem Abend das Quäntchen Glück auf seiner Seite“, sagte er, lobte aber die Moral seines Teams nach der 0:3-Niederlage gegen SC St. Tönis II in der Vorwoche.
Wickrath verharrt auf Platz sieben, während Brüggen auf Platz drei mit sechs Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze (OSV Meerbusch, 46 Punkte) in der Topgruppe bleibt. Zweiter sind die Sportfreunde Neuwerk, die an diesem Wochenende spielfrei hatten. Auch die SpVg Odenkirchen bleibt als Vierter mit 39 Punkten in Schlagdistanz. Den Odenkirchenern gelang ein ungefährdeter 4:1-Sieg gegen den VfR Fischeln bei dem Jan Pflipsen in der ersten Hälfte ein Hattrick (2., 4., 28.) gelang, bevor Robin Wolf in der 78. Minute die endgültige Entscheidung zum 4:1 besorgte.
Im Duell gegen einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt zog Türkiyemspor mit 0:3 bei Thomasstadt Kempen den Kürzeren. Während Kempen wichtige Punkte für den Ligaverbleib holte, rutschte Türkiyemspor auf Platz 17 ab. Dahinter ist nur noch der bereits zurückgezogene und sicher abgestiegene SV Lürrip. Doch auch die anderen regionalen Kellerteams punkteten nicht: 1. FC Mönchengladbach unterlag schon am Donnerstag Fortuna Dilkrath mit 3:5 und Union Nettetal II verlor gegen CSV Marathon Krefeld mit 0:3.
Der 1. FC Viersen musste die letzten 20 Minuten in Unterzahl spielen und belohnte sich trotz des zwischenzeitlichen Ausgleiches von Kevin Weggen in der 78. Minute gegen St. Tönis II nicht. Kurz vor Schluss besorgte St. Tönis den 2:1-Endstand, wodurch auch Viersen weiter mit nur elf Punkten auf dem Relegationsplatz 15 im gefährdeten Bereich liegt.