Brüggen ärgert OSV, Gnadental holt auf! Red Stars sind abgestiegen

Brüggen hat in dieser Woche auch zwei Zugänge bekanntgegeben: Der torgefährliche Verteidiger Dennis Coenen kommt vom TuS Wickrath, Simon Hübner wird die Defensive der TuRaner ebenfalls verstärken. Der 24-Jährige war zuletzt durch ein Stipendium in den Vereinigten Staaten aktiv, kickte zuvor für die DJK/VfL Giesenkirchen in der Landesliga.

Volkan Akyil wird zum Showstopper, denn der Verteidiger traf in der Nachspielzeit, als er einen schmeichelhaften Elfmeter für TuRa Brüggen beim Tabellenführer OSV Meerbusch verwandelte. Der OSV bleibt weiter die Nummer eins der Liga, allerdings...

... zählt dieser Status am Saisonende wenig, wenn die DJK Gnadental weiterhin punktgleich wäre! Dann gäbe es im Aufstiegsfall eine Relegation mit Hin- und Rückspiel um den direkten Gang in die Landesliga. Ruhmreich war die DJK zwar nicht, aber mit dem ersten Tor von Marc Pfeil wurde die Pflicht gegen Uedesheim erfüllt.

Im Kellerduell musste die DJK/VfL Willich dringend punkten - und schaffte das auch. Dabei glichen die Red Stars Mönchengladbach gleich dreimal aus, aber auf das 4:3 von Benny Wirth fand das sportliche Schlusslicht keine Antwort mehr. Mit nur fünf Punkten (18 sind noch zu holen) liegt der Relegationsplatz der SpVg Odenkirchen (24) außer Reichweite, weshalb der Abstieg nach zwei Bezirksliga-Jahren amtlich ist.

Die weiteren Ergebnisse Gestern, 19:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 SC St. Tönis II 1. FC Mönchengladbach FC Mgladbach 2 1 Abpfiff Gestern, 20:00 Uhr TSV Meerbusch TSV Meerbus. II SVG Neuss-Weissenberg Weissenberg 0 3 Abpfiff Gestern, 20:00 Uhr TuS Wickrath TuS Wickrath 1. FC Grevenbroich-Süd Grevenb.-Süd 2 5 Abpfiff Gestern, 20:00 Uhr TSV Bayer Dormagen TSV Bayer SpVg Odenkirchen Odenkirchen 3 2 Abpfiff Gestern, 20:00 Uhr SSV Grefrath 1910/24 SSV Grefrath Sportfreunde Neuwerk SF Neuwerk 0 5 Abpfiff SC St. Tönis 1911/20 II – 1. FC Mönchengladbach 2:1

SC St. Tönis 1911/20 II: Tobias Jan Honacker, Tom Berner, Leonard Stiels, Fynn Fruhen, Magnus Elmar Schlenger, Nils Van Afferden, Fabio Mariano (70. Malte Latosinszky), Connor Michaelis (59. Tim Couball), Killian Bella Tchanas (66. Lucas Noczenski), Ben Cedric Horst, Philipp Horster (82. Kai Langer) - Trainer: Dominic Geltenpoth - Trainer: Michele Mariano

1. FC Mönchengladbach: Elias Wilms, Dominik Zagrovic, Adam Mesrour, Leon Azemi, Hannes Lingel, Erjon Duriqi (65. Deniz Can Salk) (75. Florian Torrens), Vincent Schleifer, Anton Müller, Alessio Hyka, Parviz Sara Moghaddam, Leo Stegner - Trainer: Michael Stegner

Schiedsrichter: Hüdai Faikoglu - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Nils Van Afferden (31.), 1:1 Leo Stegner (48.), 2:1 Philipp Horster (69.)



OSV Meerbusch – TuRa Brüggen 1:1

OSV Meerbusch: Fynn Plankermann, Quinn Kessel, Luca Finn Pohlmann, Andrea Spada (81. Connor Marvin Wienands), Luis Mick Heich, Ioannis Alexiou, Angelo Recker (59. Jonas Kunft), Tim Tetzlaff (90. Noah Papenfuss), Erijon Syla (63. Jan Kortmöller), Jerome Vekens (93. Leon Prinz), Marc Rommel - Trainer: Ingmar Putz

TuRa Brüggen: Steven Salentin, Dennis Greven, Volkan Akyil, Christos Tsopanides (70. Nedim Akkus), Philipp Cox, Jan Grylak (73. Andre-Cedric Onguene), Robin Hürckmans, Justin Samuel Pahl (84. Luca Drießen), Sandro Meyer, Nils Bonsels, Mehmet Akkus - Trainer: Markus Müller

Schiedsrichter: Sam Zergan - Zuschauer: 207

Tore: 1:0 Luca Finn Pohlmann (72.), 1:1 Volkan Akyil (90.)



TSV Meerbusch II – SVG Neuss-Weissenberg 0:3

TSV Meerbusch II: Lars Kruse, Mohamed Ghait, Yusuf Sahin, Semih Muhammed Hayirlioglu, Jeremy Fabiano Gaudian, Timo Fabian Kaufmann, Nils Christian Werner, Noah Arrigo Zaki Cain, Tarique Maurice Hurd (60. Vincent David Ali Grasse), Vitali Habarov, Oleh Haranovskyi (78. Enno Maximilian Werling)

SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Tom Nilgen, Daniel Marcel Becker, Nils Hoff, Mario Dundovic (70. Antonio Primorac), Paul Winkelmann, Dennis Brune (87. Nico Wachmeister), Bryan Schomann (84. Baris Gürpinar), Jonas Niemierza, Ben Luca Schmidt (87. Ranael-Baringa Ishimine), Tom-Benjamin Seidel (81. Osarumen Elliot Lawrence) - Trainer: Dirk Schneider

Schiedsrichter: Uwe Peuser (Moers) - Zuschauer: 45

Tore: 0:1 Tom-Benjamin Seidel (40.), 0:2 Dennis Brune (61.), 0:3 Ben Luca Schmidt (64.)



Red Stars Mönchengladbach – DJK VfL Willich 3:4

Red Stars Mönchengladbach: Moritz Nick, Johann Miller, Igor Gunko, Alexander Chilko, Marc Klunk, Samuelson Forestal, Sirwan Samir Quassem, Ilja Lichtenwald, Wadim Kuliew, Evgenij Pogorelov, Mohamed Hussein - Trainer: Marat Surtebayev

DJK VfL Willich: Dominik Czichon, Felix Wolsky, Gian-Luca Mermann, Leon Troschka, Malte Stamm, Yannik Toholt, Mark Steckelbroeck, Emil Sagner, Vladislav Kochoutine, Benny Wirth, Lucas Tanzhaus - Trainer: Roland Glasmacher

Schiedsrichter: Jan Lehnert

Tore: 0:1 Vladislav Kochoutine (3.), 1:1 Evgenij Pogorelov (22.), 1:2 Benny Wirth (34. Foulelfmeter), 2:2 Evgenij Pogorelov (41.), 2:3 Dimitrios Triantafyllidis (47.), 3:3 Wadim Kuliew (63.), 3:4 Benny Wirth (78.)



TuS Wickrath – 1. FC Grevenbroich-Süd 2:5

TuS Wickrath: Juel Maurice Lescher, Moritz Virkus, Tom Baulig, Dennis Richter (68. Tayfun Yilmaz), Nils Höffges, Marius Over (46. Jan Meuser), Moritz Lambertz (46. Erdem Yildiray Eroglu), Emanuel Dacosta Boloko, Blessing Agyapong (77. Max Käppler), Phil Engels, Mohamed Imami (68. Sem Mabela Samba) - Trainer: Dirk Horn - Trainer: Gianluca Nurra

1. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Ahghas Newton, Ismail Günsel (61. Fabian Kuhn), Jannes Bienert, Ensar Krasniqi, Emre Demirbolat, Erol Dzaferi, Muhammed Arda Öztürk, Kai Uwe Wirtz (52. Berkay Köktürk), Fatih Yaman (72. Ermal Maqkaj), Marcel Hensel - Trainer: Botan Melik

Schiedsrichter: Theodoros Agorakis (Düsseldorf) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Marcel Hensel, 2:0 Fatih Yaman, 3:2 Berkay Köktürk, 4:2 Marcel Hensel, 5:2 Ermal Maqkaj, 1:2 Moritz Lambertz (29.), 2:2 Dennis Richter (56.)

Rot: Tom Baulig (65./TuS Wickrath/)



DJK Gnadental – SV Uedesheim 1:0

DJK Gnadental: Nico Bayer, Marvin Meirich (81. Tarik Mavili), Leon Borkowski, Marinus Sebastian Dassen, Marc Pfeil, Necirwan Khalil Mohammad, Jan Rakow (66. Kevin Dyla), Carl Mergenthal (68. Samir Derris), Maurice Girke (89. Fatih Ferhat Sakar), Oliver Wargalla, Florian Alexandre Krings (53. Vojno Jesic) - Trainer: Sebastian Michalsky

SV Uedesheim: Burak Gürpinar, Yasuhito Sunohara (77. Jonas Hellenkamp), Daniel Ferber, Lukasz Koziatek, Maximilian Hahn, Andre Speer (77. Tim Jenckel), Kevin Block, Christos Pappas, Ajdin Koco, Florian Hillebrand (46. Ajdin Koco), Felix Frason - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez

Schiedsrichter: Andreas Braun - Zuschauer: 115

Tore: 1:0 Marc Pfeil (72.)



TSV Bayer Dormagen – SpVg Odenkirchen 3:2

TSV Bayer Dormagen: Thomas Wirtz, Maurice Roggendorf, Philip Suhr, Sascha Pelka, Oliver Gammon, Marius Fraßek, Marc Naroska, Torben Zepke, Michael Hausdörfer, Niclas Kuypers, Hendrik Reiff - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz

SpVg Odenkirchen: Marvin Spinnrath, Tobias Krämer, Tom Salentin, Robin Wolf, Semir Purisevic, Luke Schmitz (70. Felix Zimmermann), Philipp Bäger, Anton Höpfner (61. Philip Welzer), Mehmet-Kaan Ilgörmez (58. Jonas Nabil Langen), Simon Leuchtenberg (40. Tobias Kamper), Andrej Ferderer - Trainer: Simon Sommer

Schiedsrichter: Yasin Iletmis - Zuschauer: 40

Tore: 1:0 Hendrik Reiff (14.), 2:0 Marius Fraßek (57.), 3:0 Hendrik Reiff (59.), 3:1 Robin Wolf (85. Handelfmeter), 3:2 Robin Wolf (88. Handelfmeter)

Rot: Niclas Sylvester Schröder (80./TSV Bayer Dormagen/)

Rot: Thomas Wirtz (90./TSV Bayer Dormagen/Notbremse)



SSV Grefrath 1910/24 – Sportfreunde Neuwerk 0:5

SSV Grefrath 1910/24: Robin Krahnen, Christopher Claeren (80. Lorik Rashkaj), Soner Köse, Fynn Glutting, Jan Nils Klinkenberg, Christofer Feyen, Gerrit Lenssen, Lukas Tölle (65. Luis Neber), Niklas Schmitz (88. Jan Lauterbach), Lukas Hanssen, Vensan Klicic - Trainer: Alexander Thamm

Sportfreunde Neuwerk: Phillip Beckers, Özgür Sezgin, Michael Hermes, Tristan Yannick Benten, Malte Krüger (77. Ben Lawrenz), Lasse Buschmann (82. Marc Nickels), Leon Jansen (82. Oualid Ouahabi), Felix Grümmer, Serkan Pacali (72. Dominik Klouth), Marwan El Khoulati Haroun, Emmanuel Adu (72. Berkan Dursun) - Trainer: Erdogan Karaca

Schiedsrichter: Andreas Temming (Oberhausen) - Zuschauer: 55

Tore: 0:1 Serkan Pacali (1.), 0:2 Emmanuel Adu (25.), 0:3 Özgür Sezgin (42.), 0:4 Marwan El Khoulati Haroun (45.), 0:5 Felix Grümmer (72.)

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag

Fr., 25.04.25 19:30 Uhr SV Uedesheim - TSV Bayer Dormagen

Sa., 26.04.25 18:30 Uhr SpVg Odenkirchen - SSV Grefrath 1910/24

So., 27.04.25 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - DJK Gnadental

So., 27.04.25 15:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - Red Stars Mönchengladbach

So., 27.04.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - OSV Meerbusch

So., 27.04.25 15:30 Uhr DJK VfL Willich - TuS Wickrath

So., 27.04.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - TSV Meerbusch II

So., 27.04.25 17:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - SC St. Tönis 1911/20 II