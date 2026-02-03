Brüderpaar vereint: FC Energie Cottbus verpflichtet Tolga Cigerci

– Foto: Imago

Der Drittligist FC Energie Cottbus hat es doch getan und führt mit den Brüdern Cigerci das zusammen, was zusammengehört. Der 33-jährige Defensivakteur wird fortan gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Tolcay in der Lausitz Fußball spielen. Darauf verständigten sich die beteiligten Parteien am Nachmittag des „Deadline Day“.

„Tolga ist ein Spieler, der Erfahrung und Ausstrahlung auf einem ganz anderen Level mitbringt. Das haben wir in der Zeit, als er bei uns hier mittrainiert hat, jeden Tag sehen können. Wir haben sehr viel darüber gesprochen, abgewogen und uns letztlich gemeinsam dazu entschieden, dass wir diesen Schritt gehen möchten. Über die Vita von Tolga brauchen wir sicher nicht sprechen. Das sagt alles aus. Dass beide Brüder nun bei uns in Cottbus zusammenspielen werden, das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern zeigt auch, dass unsere Arbeit eine hohe Wertschätzung erfährt“, sagt Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz.

Kaderplaner Maniyel Nergiz ergänzt: „Wir wünschen uns, dass Tolga unserem Team einen zusätzlichen Impuls gibt, der uns stabiler und noch sicherer im Auftreten macht. Wir sind froh, dass sich alle Beteiligten dieser Sache angenommen, zusammengefunden und somit die Brüder vereint haben.“