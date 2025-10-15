Brüderduo übernimmt im Sommer in Fechingen

Bezirksligist FV Fechingen hat sich zur Spielzeit 2025/26 die Dienste von Ex-Oberligist Leoluca Diefenbach gesichert, der künftig als Spielertrainer fungieren wird. Diefenbach soll, so die Vorstellung des 29-Jährigen und des Vereins selbst, frische Impulse auf den Fechinger Südhang bringen und neue Strukturen mitaufbauen.

Ausgebildet wurde Diefenbach beim 1. FC Saarbrücken in der A-Jugend Bundesliga und brachte es in seiner Aktivenzeit auf insgesamt 150 Oberliga-Einsätze. Von 2021 bis Ende 2024 spielte und studierte er in den USA in Florida und in New York. „Bei meiner Heimkehr zum Jahresanfang war mir früh klar, dass ich nicht in die Oberliga zurückkehren möchte sondern eine ganz neue Herausforderung suche“, erklärte Diefenbach zu seinem Wechsel nach Fechingen.