Brüderduell, Zusammenschluss und die Konstante in der Regionalliga

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Am Samstagnachmittag, 22.08.2026, steht für den SSV Ulm 1846 Fußball das nächste Heimspiel im Donaustadion an. Die Partie gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz wird um 14.00 Uhr angepfiffen.

Konstante in der Regionalliga Südwest Die SG Barockstadt bestreitet in diesem Jahr bereits ihre fünfte Saison in Folge in der Regionalliga Südwest. Seit ihrem Aufstieg als Meister der Hessenliga in der Saison 2021/22 war die Mannschaft dabei nie ernsthaft in Abstiegsgefahr. In der aktuellen Spielzeit belegt das Team von Cheftrainer Daniyel Cimen nach den ersten beiden Spieltagen den sechsten Tabellenplatz.

Matchfacts: 5 Fakten rund um das Spiel gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz Zusammenschluss Die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz entstand 2018 aus dem Zusammenschluss von Borussia Fulda und dem TSV Lehnerz. Der TSV Lehnerz hatte zuvor bereits den Sprung in die Regionalliga Südwest nur knapp verpasst. Heute ist die SG Barockstadt das fußballerische Aushängeschild Osthessens.

Brüderduell

Für Oliver Wähling kommt es am Samstag zu einem besonderen Duell: Sein Bruder Niklas wechselte im Sommer zum Ligakonkurrenten SG Barockstadt Fulda-Lehnerz und könnte gegen die Spatzen zum Einsatz kommen. Niklas stand bereits selbst in der Saison 2021/22 in Ulm unter Vertrag und trägt in der aktuellen Spielzeit die Rückennummer 10 – genau wie sein Bruder Oliver im SSV-Trikot.

Solider Saisonstart

Die Föllscheelf ist mit einem knappen 1:0-Auswärtssieg bei Eintracht Trier erfolgreich in die neue Saison gestartet. Im ersten Heimspiel gegen den SV Sandhausen musste die SG zwar eine Niederlage hinnehmen, machte es nach einem 0:4-Rückstand mit drei Treffern aber noch einmal spannend.

Gesamtstatistik

Die Spatzen trafen insgesamt erst zweimal auf die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Beide Duelle fanden in der Regionalliga Südwest in der Saison 2022/23 statt und gingen jeweils an den SSV. Das letzte Aufeinandertreffen im Mai 2023 entschieden die Ulmer mit 5:0 für sich.

Lage bei den Spatzen

Im ersten Heimspiel der neuen Saison mussten die Spatzen gegen die Kickers Offenbach eine weitere Niederlage hinnehmen. Am Dienstag gelang dann im WFV-Pokal durch einen 1:0-Sieg gegen den TSV Berg der Einzug ins Achtelfinale. Bereits am Samstag steht die nächste Heimpartie an: Dabei treffen die Ulmer im Donaustadion auf die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz.

Tickets

Tickets für das Heimspiel gibt es hier und an der Tageskasse.