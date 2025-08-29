Brüder wechseln von Türkspor Dortmund zu Oberliga-Rivalen

Vom Regionalliga-Absteiger Türkspor Dortmund wechseln die Brüder Bajrush und Veron Osmani zum Ligarivalen SpVgg Erkenschwick. Der 24-jährige Bajrush war im Sommer von Rot Weiss Ahlen nach Dortmund gewechselt, sein fünf Jahre jüngerer Bruder Veron steht vor seinem ersten Seniorjahr. Seine A-Junioren-Jahre hatte er zuletzt beim TSC Eintracht Dortmund in der Westfalenliga verbracht.

"Toni" Kotziampassis, Erkenschwicks Sportlicher Leiter, sagt zu den Verstärkungen: "Wir freuen uns, zwei sehr gute Fußballer mit Potenzial und charakterlich einwandfreie Menschen für uns gewinnen zu können. Sie sind top ausgebildet, stehen voll im Training und werden uns hoffentlich sofort helfen können."

Bajrush Osmani ist in seiner Jugend u. a. in den Nachwuchsleistungszentren des VfL Bochum und des FC Schalke 04 ausgebildet. In dieser Zeit absolvierte er auch Länderspiele für die U17 Kosovos. Nach seiner A-Junioren-Zeit beim SC Preußen Münster verwirklichte er seine Profi-Ambitionen bei diversen Regionalliga-Stationen wie Lüneburger SK, TeBe Berlin oder auch Rot Weiss Ahlen. Nach einem ganz kurzen Engagement beim ASC 09 Dortmund und einem halben Jahr beim TuS Bövinghausen ist die SpVgg Erkenschwick nun bereits seine fünfte Station in der Oberliga-Westfalen.