Brüder verlängern beim Bezirksligisten und Verlegung im Bezirkspokal

– Foto: Peter Harich

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

SSV Schwäbisch Hall II – TSV Obersontheim, neuer Spielbeginn: 16:30 Uhr, neuer Spielort: Kunstrasen am Schenkenseestadion

Das sind alle Spiele im Viertelfinale:

Sa., 21.02.26 18:00 Uhr Spvgg Rommelshausen - TSV Schornbach

So., 22.02.26 14:30 Uhr SV Allmersbach - TSV Gaildorf

So., 22.02.26 14:30 Uhr Sportfreunde DJK Bühlerzell - TSV Schmiden

So., 22.02.26 16:30 Uhr SSV Schwäbisch Hall II - TSV Obersontheim

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

TSV RSK Esslingen

Beim TSV RSK Esslingen setzt man in der Bezirksliga Neckar/Fils weiter auf Kontinuität. Mit Till und Finn Hammerle bleiben zwei prägende Figuren der ersten Mannschaft auch in der kommenden Saison an Bord. Das Brüderpaar trägt als Kapitäne Verantwortung und gilt intern als sportliche wie charakterliche Säule des Teams.

Trainer Kovacic kann damit langfristig mit zwei Führungsspielern planen, die das Geschehen auf und neben dem Platz maßgeblich mitgestalten. Die Verlängerung wird im Verein als klares Bekenntnis zu Stabilität, Teamgeist und gemeinsamen Zielen gewertet – ein wichtiges Signal für die kommende Spielzeit auf dem Esslinger Berg.

