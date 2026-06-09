Brüder-Reunion beim TSV Ulbering: Simon Kirschenheuter kommt Der 33-jährige Defensivmann kommt mit reichlich Landes- und Bezirksliga-Erfahrung aus Pfarrkirchen. von Andreas Santner · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Simon Kirschenheuter (2.v.r) schließt sich dem TSV Ulbering an. – Foto: TSV Ulbering

Der TSV Ulbering stärkt für die kommende Saiso die eigene Defensive. Mit Simon Kirschenheuter wechselt ein gestandener Akteur zum Kreisligisten, der die Erfahrung aus über 170 Höherklassig-Einsätzen mitbringt. Beim TSV ist der Neuzugang kein Unbekannter – und das hat nicht nur sportliche, sondern vor allem familiäre Gründe.

Der 33-jährige Defensivspieler war in den vergangenen Jahren eine feste Größe bei der TuS Pfarrkirchen. Insgesamt 134 Bezirksliga- und 42 Landesliga-Spiele stehen in der Vita von Kirschenheuter, der der Ulberinger Hintermannschaft ab der neuen Saison sofortige Stabilität verleihen soll. Für die Mannschaft von Trainer Dominik Messerer ist er nach Luis Tomandl und Fabian Schiller bereits der dritte externe Neuzugang für die anstehende Spielzeit. Die Integration dürfte dabei im Rekordtempo verlaufen, denn der Name Kirschenheuter hat im Verein bereits seit über einem Jahrzehnt einen festen Klang: Simons jüngerer Bruder Thomas (31) schnürt bereits seit der Saison 2015/16 die Schuhe für den TSV.

Der Faktor Bruder und die Qualität auf dem Platz Der sportliche Leiter Andreas Surner zeigt sich erleichtert, dass der lang ersehnte Transfer nun endlich in trockenen Tüchern ist. Surner kennt den Neuzugang bestens und stand in der Vergangenheit in Pfarrkirchen sogar selbst mit ihm auf dem Rasen. "Mit Simon sind wir gefühlt jedes Jahr in Gesprächen dran gewesen, aber leider hat es nie geklappt. Letztendlich sind wir jetzt überglücklich, dass es funktioniert hat. Es hat auch überhaupt nichts damit zu tun, dass Pfarrkirchen abgestiegen ist, weil er ohnehin schon gesagt hatte, dass das sein letztes Jahr dort wird. Ausschlaggebend war vielmehr sein Bruder, weil er mit ihm unbedingt noch einmal zusammenspielen wollte. Mit Simon bekommen wir nicht nur einen absolut gestandenen Fußballer, sondern auch einen klasse Typen. Er gibt uns definitiv Stabilität und ein überragendes Aufbauspiel. Simon kennt den Verein bereits bestens und braucht mit Sicherheit keine Eingewöhnungszeit", so der 35-jährige Torjäger und Funktionär in Personalunion.