Brüder Ralic führen TSV Neuried aus der Krise

Der TSV Neuried hat turbulente Wochen und Monate hinter sich. Nach dem Bezirksliga-Abstieg im Sommer taten sich die Fußballer zunächst auch schwer, in der Kreisliga Fuß zu fassen, und legten einen Fehlstart hin: Nach sechs Spieltagen rangierte der Klub mit nur drei gesammelten Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Seit dem 3:2-Sieg über den FC Teutonia München Anfang Oktober hat sich jedoch viel getan im Sportpark. Der TSV wirkt deutlich gefestigter und hat sich aus dem Tabellenkeller befreit.

Fest verbunden ist der neuerliche Aufschwung mit dem Namen Ralic, die Brüder Danilo und Marko gehen als Führungspersönlichkeiten voran. Und das einmal mehr beim jüngsten 2:0-Arbeitssieg in Gern am Freitagabend (wir berichteten) – obwohl sie zuvor die gesamte Woche aufgrund eines familiären Trauerfalls in Serbien verbracht hatten und erst wenige Stunden vor Anpfiff zurückgereist waren. „Nicht zu spielen, stand für uns trotzdem nie zur Debatte. Wir wissen, auf welche Verantwortung wir uns hier eingelassen haben“, erklärt Kapitän Danilo Ralic, der als Abwehrchef maßgeblich an der ersten weißen Weste in dieser Saison beteiligt war.

Der 23-Jährige verkörpert die von Cheftrainer Thomas Hiechinger gelobte „Verteidigungsmentalität“ aktuell wie kein anderer. „Er hat sich überall reingeworfen und unzählige Kopfbälle geklärt“, resümierte der Coach, der ein ebenso großes Sonderlob für den zwei Jahre älteren Bruder Marko übrig hatte: „Auch er hat seine Rolle sowohl offensiv als auch defensiv hervorragend umgesetzt. Dass die beiden nach so einer Woche, komplett ohne Training, dermaßen abliefern, ist sehr bemerkenswert.“ Mit zwei Torvorlagen avancierte Neurieds unermüdlicher Antreiber im zentralen Mittelfeld zum Matchwinner. Besonders der Assist zum 2:0 verbildlicht gut die wiedererlangte Mentalität des TSV Neuried: Noch in der Nachspielzeit zog Marko Ralic mit Ball einen „Riesensprint über den halben Platz“ (Hiechinger) an, um anschließend Torschütze Abdou Jarmaine zu bedienen.

Dass ausgerechnet die Ralics in schweren Zeiten des Vereins zu wichtigen Säulen werden, ist kein Zufall. Die Brüder sind Neuried durch und durch, besonders Danilo hat als Kapitän alle Jugendmannschaften des Vereins durchlaufen und noch nie in seinem Leben ein anderes Wappen auf der Brust getragen. Auch im Sommer, als zahlreiche Leistungsträger nach dem Bezirksliga-Abstieg das sinkende Schiff verließen, blieb der Verteidiger seinem Herzensklub treu – obwohl er die Fußballschuhe arbeitsbedingt eigentlich vorerst an den Nagel hängen wollte. „Ich hatte kaum Zeit und wollte deshalb aufhören. Nach den ganzen Abgängen habe ich aber gemerkt, dass ich nicht einfach zusehen kann, wie der Verein komplett abstürzt“, erzählt Danilo Ralic. „Anderen war das wohl nicht so wichtig. Die Arbeit habe ich dafür extra ein bisschen hinten angestellt.“ Auch Bruder Marko lotste er nach dessen einjährigem Abstecher zum SV Aubing für das Projekt Wiederaufbau anschließend zurück ins Würmtal.

In Zukunft sollen die Ralics noch lange Eckpfeiler der ausgesprochen jungen Neurieder Mannschaft bleiben, wenn man Trainer Thomas Hiechinger fragt: „Sie genießen auf und neben dem Platz zurecht hohes Ansehen. Das sind Spieler, auf die der Verein nachhaltig setzen muss.“