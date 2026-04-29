Brüder-Power bleibt: Alex verlängert beim FC Alte Haide

Alex kommt aus der Jugend des FC Ismaning (Bayernliga) und sammelte anschließend im Herrenbereich bei Gilching in der Landesliga wertvolle Erfahrung, bevor er zu Beginn der Saison 2025/26 zu uns wechselte.

Wir freuen uns sehr, die Vertragsverlängerung von Alexandros „Alex“ Ketikidis bekanntzugeben!

Der schnelle Offensivspieler hat sich direkt hervorragend bei uns eingefunden und überzeugt in seiner ersten Saison bereits mit starken 10 Treffern für den FC Alte Haide!

Besonders schön: Mit seinem Bruder Christos Ketikidis, der im Winter zu uns gestoßen ist und kürzlich ebenfalls verlängert hat, bleibt ein starkes Brüder-Duo weiterhin Teil unseres Teams.